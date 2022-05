Tréner Zvolena Dušan Tóth: Jesennú časť sme prežili štýlom – kto chcel hrať, tak hral

Bola to pre mňa výzva, hovorí o príchode do Zvolena tréner Dušan Tóth.

ZVOLEN. Verme, že najťažšie časy má zvolenský futbal za sebou. Po náročnom období a prepade až na samé dno štvrtoligovej tabuľky, sa MFK Zvolen pomaly ale isto ťahá hore.

A je to nepochybne aj zásluha trénera Dušana Tótha, ktorý prevzal kormidlo zdecimovaného mužstva, na ktorom (opäť) neostal kameň na kameni, pred štartom aktuálnej sezóny 2021/2022.

Mužstvo spod Pustého hradu netrénuje len tak hocikto. V súčasnosti 51-ročný Tóth je bývalým vynikajúcim ligovým obrancom, ktorý odohral v najvyššej súťaži viac ako 200 duelov, slovenským reprezentantom, dvojnásobným majstrom ligy s Košicami, víťazom Slovenského pohára a dokonca si v sezóne 1997/1998 zahral aj v najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaži – Lige majstrov.

Jeho futbalová kariéra je spätá najmä s Duklou Banská Bystrica. „Dá sa povedať, že v Dukle som bol od mojich 8 rokov do päťdesiatky, takže 42 rokov mimo štyroch, ktoré som strávil v Košiciach,“ usmial sa v úvode Dušan „Megi“ Tóth.

V jarnej časti zverenci tohto sympatického trénera prehrali len raz a pomaly sa driapu vo štvrtoligovej tabuľke smerom nahor. Fanúšikovia futbalu pod Pustým hradom preto veria, že práve tento tréner dokáže prinavrátiť Zvolenu miesto na futbalovej mape, ktoré mu prináleží.

Zvolen pôsobí až vo štvrtej lige, prečo ste prijali ponuku tohto klubu?

Pri doraste v Dukle Banská Bystrica, kde som pôsobil, sa menilo viacero vecí a nie so všetkým som bol stotožnený. A v podstate som vždy inklinoval k mužskému futbalu.

Po dlhom, naozaj dlhom uvažovaní, som sa rozhodol, že pôjdem do toho, aj keď to bol pre mňa vstup do neznámeho, lebo nikdy som si zatiaľ nebudoval mužstvo takýmto spôsobom.

Ako to myslíte?

Doteraz som sa celý život pohyboval len v profesionálnom futbale. Čo som povedal a potreboval, vždy sa to vyriešilo, lebo bolo na to množstvo ľudí. A tu sme si tréneri všetko zháňali sami. V podstate, čo si človek neurobí, to nemá (smiech). Samozrejme, vedel som, že to funguje približne takto. A na štvrtú ligu máme ešte prepych.

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: V čom poda Dušana Tótha urobil Zvolen veľkú chybu

Či aktuálne funguje v klube všetko ako má aj po finančnej stránke

Akým spôsobom zháňal hráčov pre Zvolen

Či závažilo pri získavaní posíl aj to, že práve Dušan Tóth je trénerom Zvolena

O akom mieste v tabuľke v tejto sezóne otvorene hovorí

Ako vníma chystanú reorganizáciu

Prečo si myslí, že po reorganizácii nebudú zápasy v nižších zápasov pre fanúšikov až také zaujímavé

Dokedy ostane v MFK Zvolen

O akých smelých plánoch v horizonte ďalších dvoch sezón hovorí

Aké má trénerské ambície

Viem, že ste si museli dokonca zháňať hráčov sám, aby za Zvolen hrali... Nevadilo vám, že idete „len“ do štvrtej ligy a do klubu, ktorý sa snaží vyhrabať z problémov?

Bola to pre mňa výzva. Vedel som, že je vo Zvolene nejaký problém s hráčmi, ale netušil som, že až taký. Keď som prišiel na prvý tréning, boli sme tam dvaja tréneri a pár hráčov, tak sme rovno posunuli tréning o týždeň neskôr a snažili sme sa zohnať futbalistov.