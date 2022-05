Zvolen potešil herne aj výsledkovo. Pliešovce prišli v tvrdom zápase o dvoch kľúčových hráčov

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezda kola I. triedy.

Tipos III. Liga Stred

Rakytovce – Kováčová 1:0 (0:0)

Góly: 76. J. Sojka. R Gemzický, 83 divákov. ČK: 90. P. Kolláti (2. ŽK)

Rakytovce: L. Höger – B. Iseni (79. J. Vavák), R. Griglak, M. Majling, D. Jovančević, M. Konder (89. M. Neušel), P. Kolláti, I. Šteiniger (46. M. Starší, 84. A. Bobrovský), A. Vávro (46. V. Marchuk), D. Kohút, J. Sojka

Kováčová: A. Tuček – Ján Slovák (55. M. Fekiač), M. Turák, B. Žilinec, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, F. Fejerčák, Vladislav Slovák (78. J. Hámorník), R. Duda, A. Šanta

Susedské treťoligové derby malo svoju kvalitu. Domáci bojujú o čelo tabuľky, Kováčová o stred. Úvod zápasu sa niesol vo svižnom tempe, už v 2. minúte vyskúšal strelou z 25 metrov pozornosť brankára Högera hosťujúci Macko. O dve minúty neskôr Kováčová zahrávala rohový kop, lopta sa dostala k Mojžišovi, no jeho strela išla tesne vedľa domácej brány.

V 10. minúte Sojka vysunul Šteinigera, ktorý postupoval z pravej strany sám na brankára hostí, no Prameň podržal gólman Tuček. Viac na kopačkách mali loptu v druhom dejstve hostia, ktorí boli futbalovejší, lepšie kombinovali a nútili Rakytovce robiť chyby v rozohrávke.

Do prestávky mala Kováčová ešte dve príležitosti. Po prihrávke za obranu domácich sa k lopte dostal Duda, ale prihrávku si nespracoval ideálne a napokon z toho ohrozenie domácej brány nebolo. Potom sa Macko snažil prehodiť Högera, ale brankár domácich ho vychytal.

Druhý polčas začali lepšie domáci futbalisti, po centri Kollátiho lopta prešla k Isenimu, ten ju sklepol k Staršiemu, no jeho strelu na poslednú chvíľu zblokoval obranca hostí na rohový kop.

Hra sa potom vyrovnala, ale o niečo nebezpečnejší bol domáci favorit. V 68. minúte pohrozila Kováčová, no strela Vlada Slováka išla tesne nad bránu. V 70. minúte si na krížny pas Griglaka nabehol Kohút, ktorý poslal strieľanú prihrávku popred bránu hostí, no Jovančevićovi v páde chýbali centimetre.

O osude stretnutia rozhodla 76. minúta, keď Iseni potiahol loptu, prihral ju Staršiemu, ktorý ju odcentroval priamo na hlavu Sojku, ten sa už nemýlil. V závere mala Kováčová pár štandardných situácií, z ktorých ale úspešná nebola a Rakytovce tak jednogólové víťazstvo udržali.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Bol to dobrý zápas z oboch strán. S naším výkonom som spokojný, Rakytovce to s nami ľahké nemali, ale, žiaľ, opäť sme nedokázali získať body, a to ani napriek obetavej hre a kvalitnému výkonu. Stále sa trápime v koncovke.“

Ostatné výsledky 22. kola: L. Štiavnica – Lučenec 1:3, Žarnovica – Krásno 3:2, Podkonice – Bánová 0:0, O. Veselé – Kalinovo 2:1, Martin – D. Kubín 1:2, Čadca – Fiľakovo 1:1, R. Sobota – L. Hrádok 3:0

1. D. Kubín 22 18 0 4 69:26 54

2. Rakytovce 22 14 5 3 41:16 47

3. Martin 22 14 4 4 42:20 46

4. O. Veselé 22 12 4 6 42:23 40

5. Bánová 22 11 5 6 34:13 38

6. Lučenec 22 12 2 8 35:29 38

7. Fiľakovo 22 10 5 7 31:25 35

8. Podkonice 22 9 5 8 41:28 32

9. Kalinovo 22 9 5 8 30:27 32

10. Kováčová 22 8 3 11 27:37 27

11. L. Hrádok 22 7 2 13 31:57 23

12. R. Sobota 22 7 2 13 20:47 23

13. Krásno 22 6 3 13 32:41 21

14. L. Štiavnica 22 4 6 12 22:38 18

15. Žarnovica 22 5 1 16 22:57 16

16. Čadca 22 1 6 15 21:56 9

IV. liga skupina Juh

Zvolen – S. Ďarmoty 2:0 (1:0)

Góly: 25. V. Tóth, 68. M. Bobok. R Pleva, 81 divákov

Zvolen: R. Tatár – M. Bobok (84. M. Oboňa), G. Snitka, V. Tóth (89. M. Skučka), R. Greško (82. M. Považanec), P. Telúch, J. Tóth, M. Laurinc (61. A. Kazachek), J. Nosko, F. Sylvester, J. Sudimak (66. D. Zholdasbay)

Zvolen chce odčiniť proti 4. mužstvu tabuľky doteraz jedinú jarnú prehru proti Šalkovej a od úvodu sa mu to darilo. Domáci boli od začiatku lepším mužstvom, ale aj S. Ďarmoty ukázali svoju kvalitu, mali niekoľko náznakov dobrých šancí, ale pozorná defenzíva MFK si s týmito pokusmi poradila.

Skóre otvorili Zvolenčania v 25. minúte, rohový kop zahrali na prvú tyč, kde si dobre nabehol Viktor Tóth, ktorý hlavou otvoril skóre. Zvolenčania kontrolovali priebeh hry, najdôležitejším faktom bolo, že domáci futbalisti dominovali v strede ihriska. Druhý presný zápas Zvolena padol v 68. minúte a tiež po rohovom kope. Po dohode Zvolenčanov mala ísť lopta na Greška, to síce nevyšlo podľa predstáv zverencov trénera Tótha, no lopta sa dostala k Noskovi, ktorý ju odcentroval naspäť do šestnástky na Martina Boboka a ten sa už nemýlil – 2:0.

Zvolenčania, ako počas celého duelu, hru kontrolovali, aj keď hostia pohrozili z brejku, keď domáci stratili loptu na ľavej strane ihriska, ale zakončovali približne z 18 metrov, brankár Tatár si s týmto pokusom poradil. Ďalšie náznaky šancí eliminoval Zvolen v zárodku, a tak sa S. Ďarmoty pred bránu MFK už nedostali. Zvolen si zaslúžene pripísal tri body.