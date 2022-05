Puliš, Rahm, Kotvan, Mikúš a ďalších 9 hráčov končí v HKM Zvolen

Prezident Dušan Mráz hovoril aj o ambíciách klubu na nadchádzajúcu sezónu.

ZVOLEN. Popri oznamovaní hráčov, ktorí podpísali zmluvu na nadchádzajúcu sezónu s HKM Zvolen, sa prostredníctvom oficiálneho webu prihovoril fanúšikom prezident klubu Dušan Mráz. Stalo sa tak presne v deň jeho narodenín a rok po zisku tretieho majstrovského titulu.

Šéf zvolenského hokeja, ako to má vo zvyku, všetko povedal narovinu. „Za uplynulú sezónu chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli zabezpečiť výborné fungovanie nášho HKM.

Nastal čas, kedy sa znova treba pozerať do budúcna a opäť si stanoviť ciele. Tým naším hlavným bude aj v novej sezóne urobiť všetko pre to aby Zvolen v roku 2023 bol vo finále, čo sa môže zdať neskromné, ale je to fakt,“ povedal pre klubový web HKM Zvolen.

Mráz navyše prezradil mená 13 hokejistov z kádra uplynulej sezóny, ktorí už dres HKM s určitosťou obliekať nebudú. Treba podotknúť, že viacero z nich je veľkým prekvapením.