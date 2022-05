Ako ovplyvňuje životný štýl riziko vzniku cukrovky 2. typu?

Diabetes mellitus je ochorenie rozšírené po celom svete a jeho výskyt neustále narastá.

Na Slovensku týmto ochorením trpí približne 370 000 ľudí, čo je približne 7% populácie. Exituje aj časť obyvateľstva, ktorá toto ochorenie má, ale nevie o tom, nie je u nich ešte odhalené. A ako sa tomuto zákernému ochoreniu možeme vyhnúť? Keďže je lepšie ochoreniu predchádzať ako potom znášať dôsledky, mali by sme si osvojiť zopár zásad zdravého životného štýlu a dodržiavať ich v každodennom živote.

Základom prevencie je zdravá racionálna strava a pravidelná fyzická aktivita. Konzumácia väčšieho množstva červeného mäsa, sladených nápojov a rafinovaných (tzv. „voľných“) cukrov zvyšuje riziko vzniku cukrovky. Mali by sme uprednostniť zdravé potraviny ako sú celozrnné potraviny, strukoviny, orechy, ovocie a zeleninu. Pri zaradení celozrnných potravín do jedálnička je však potrebné, aby potravina bola skutočne celozrnná. Nestačí aby potraviny mali hnedú farbu, môžu byť len prifarbené, preto je dôležité čítať si aj etiketu na výrobkoch. Môžme postupne zameniť biely chlieb za celozrnný, bielu ryžu za hnedú, resp. naturálnu a takisto biele cestoviny za celozrnné. Ak chceme jesť zdravšie, taktiež by sme sa mali vyhýbať rafinovaným cukrom a to napríklad tak, že nebudeme piť sladené nápoje, ani džúsy, budeme sa vyhýbať fastfoodom, polotovarom a môžme napríklad vymeniť ochutený jogurt za biely. Strukoviny by mali mať zastúpenie v našom jedálničku minimálne 3x do týždňa.

Optimálny príjem energie spočíva v rovnováhe medzi kalorickým príjmom a fyzickou aktivitou s cieľom dosiahnutia primeranej telesnej hmotnosti. Pravidelná fyzická aktivita má najvýznamnejší preventívny účinok na vznik cukrovky 2. typu. Fyzická aktivita sama o sebe pôsobí ochranne proti vzniku diabetu mellitu 2. Typu, dokonca aj v prípade, že nedôjde k poklesu telesnej hmotnosti. V prevencii vzniku cukrovky sa odporúča pravidelná vytrvalostná fyzická aktivita na úrovni strednej námahy (napr. rýchlejšia chôdza) prinajmenšom 150 min. týždenne (optimálne 30 min. denne). Vhodné je doplniť aj silový tréning , teda posilňovanie. Taktiež významný podiel na prevencii vzniku cukrovky má aj zvyšovanie času fyzickej aktivity. Ak pracujeme pri počítači alebo pozeráme televíziu, každých približne 30 minút by sme sa mali postaviť a prejsť sa, resp. vykonať inú ľahkú fyzickú aktivitu.

Ako v bežnom živote zvýšiť čas fyzickej aktivity? Niekedy aj malými postupnými krokmi môžeme dosiahnuť úspech. Napríklad ak cestujeme do práce môžeme zastať o zastávku skôr a prejsť sa, prípadne autom zastať na odľahlejšom parkovisku. Ak máme možnosť vybrať si, či pôjdeme na poschodie schodmi alebo výťahom – určite si zvoľme chôdzu po schodoch. Na prechádzke so psíkom nemusíme len staticky čakať, kým sa vyvenčí, ale využime to na aktívnu chôdzu.

Na záver si zapamätajme pár jednoduchých zásad ako sa vyhnúť cukrovke a vo všeobecnosti aj iným civilizačným chorobám – je potrebné piť čistú vodu a nesladené nápoje ako čaj, prípadne kávu, zaradiť do jedálnička viac strukovín, celozrnné potraviny, veľa zeleniny a dostatok ovocia. Vyhýbať sa polotovarom. Nezabúdať na pohyb na dennej báze, a to 30 minút rýchlej chôdze aspoň 5-krát týždenne. Ak začneme s takýmito jednoduchými zásadami v každodennom živote, určite budeme zdravší a postaráme sa aj o dobrý základ v životospráve aj pre naše deti a teda ďalšiu generáciu.

MUDr. Gabriela Hulinová