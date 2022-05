Peter Zuzin ostáva v HKM Zvolen, produktívny legionár mieri do Čiech

Bronzový tím zo sezóny 2021/2022 informoval o predĺžení zmluvy a odchode jedného hráča.

ZVOLEN. Slovenský hokejový útočník Peter Zuzin bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v HKM Zvolen. Klub na oficiálnej stránke informoval, že ide o prvý podpis zmluvy v rámci prípravy na nasledujúci ročník.

Odchovanec zvolenského klubu odohral v ročníku 2021/2022 celkovo 51 extraligových zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 15 gólov, 28 asistencií, 14 trestných minút a 4 plusové body.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 558 stretnutí - 40 z nich v drese Detvy, ostatné za Zvolen, s ktorým získal v rokoch 2013 a 2021 majstrovské tituly. V sezóne 2021/2022 bol súčasťou reprezentačného tímu SR, ktorý získal bronzové medaily na ZOH v Pekingu.

Americký hokejový útočník Peter Krieger nebude v sezóne 2022/2023 pokračovať vo farbách HKM Zvolen. Jeho novým pôsobiskom sa stal český extraligový klub HC Vítkovice Ridera, ktorý o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Krieger prišiel do Zvolena pred sezónou 2021/2022. Počas nej nastúpil v súčte základnej časti a play off do 52 zápasov, v ktorých nazbieral 50 kanadských bodov. S 24 gólmi bol najlepší strelec mužstva a aj jeho najproduktívnejší hráč.