Cyklojazda O slatinský zlatý dukát si napíše dvadsiaty ročník

ZVOLENSKÁ SLATINA. Trasa dlhá 40 kilometrov čaká účastníkov cyklojazdy O slatinský zlatý dukát. V sobotu 7. mája sa uskutoční už jej jubilejný 20. ročník.

Ide o obľúbené cyklistické podujatie, zamerané je na rodiny s deťmi. Rodinná účasť akcii dominuje.

Rekordná účasť podujatia dosiahla 240 účastníkov, Pavel Valent za organizátorov podľa predbežného záujmu očakáva, že tento rok bude vyššia. „Samozrejme, záleží aj od počasia,“ podotkol.

Trasa povedie tradične zo Zvolenskej Slatiny cez Zolnú, Sebedín, Bečov, Čerín, Čačín, Hrochoť a Očovú späť do Slatiny. S prestávkou pri Hrochotskom mlyne, kde sa môžu záujemcovia zapojiť do horskej prémie od mlyna na Kyslinky. Trasa je dlhá 8,3 kilometra, účastníci by ju mali zvládnuť 50 minút.

Štart cyklojazdy je o 10. h, predchádza mu registrácia a bezplatný servis bicyklov.

„Popoludní po skončení cyklojazdy bude v penzióne, po ktorom je nazvaná aj cyklojazda, tradičné spoločenské posedenie s občerstvením a tombolou. Prvou cenou je bicykel,“ prezradil Valent.

Deti do 12 rokov sa môžu cyklojazdy zúčastniť len v sprievode rodičov.