Priestor pri železničnej stanici získal novú modernú tvár

Zmeny sa dotkli nielen povrchov chodníkov a nástupíšť MHD, ale aj zelene, frekventovaného priechodu pre chodcov a parkoviska. Práce trvali približne rok a pol, rozdelené boli do troch fáz. Priestor je dnes nielen modernejší, ale aj viac osvetlený.

ZVOLEN. Bola to jedna z najväčších investícií vo Zvolene v uplynulých rokoch. Vďaka eurofondom zmodernizovalo mesto priestor pri hlavnej železničnej stanici, ktorý je prepojený s autobusovou stanicou. Je to tak prvé miesto, ktoré vidia návštevníci, ak do mesta pricestujú vlakom alebo autobusom.

Na projekt získalo mesto z eurofondov 1,8 milióna eur. Konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu pre bezpečnú a ekologickú dopravu v re-giónoch.

Prehľadnejšia a systematickejšia doprava

Okrem modernejšieho rázu celého priestoru sú výsledkom prestavby výrazné zmeny aj v oblasti dopravy. So zámerom, aby bola prehľadnejšia a systematickejšia.

Priechod pre chodcov premiestnili nižšie, rovno oproti budove železničnej stanice, aby človek, ktorý prichádza zo stanice, mohol plynulo pokračovať na druhú stranu Masarykovej ulice. Na nej hneď za štvorprúdovou cestou stojí autobusová stanica.

„Zmenila sa aj organizácia dopravy pre autobusy. Doteraz mali príjazd cez kruhový objazd popred vstup do železničnej stanice, po rekonštrukcii odbočujú na zastávku MHD priamo z Masarykovej ulice,“ objasnil hovorca mesta Martin Svatuška.

Parkovisko pre autá rekonštrukciou bezprostrednejšie prepojili s budovou železničnej stanice.

Odborníci na ňom navrhli niekoľko foriem parkovania: Park & Ride (P+R, príchod na stanicu autom, parkovanie na parkovisku počas dňa), Kiss & Ride (K+R, zastavenie na chvíľu – pre vysadenie spolucestujúceho), Bike & Ride (B+R, cyklostojany).

„Priestor je viac osvetlený, bezpečnejší. Nezabudli sme ani na nové lavičky či smetné koše,“ povedala primátorka Lenka Balkovičová s tým, že vynovený priestor slúži nielen cestujúcim, ale všetkým Zvolenčanom.

Zmodernizovaný priestor slávnostne otvorili začiatkom marca. Práce trvali približne rok a pol, rozdelené boli do troch fáz.

Na celej ploche vymenili povrchy ciest a chodníkov, popraskaný asfalt nahradila dlažba. Časť z nej je tvorená vodiacimi prvkami pre ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Viac svetla a zelene

Osvetlenie riešili trojakým spôsobom: stožiarovými svietidlami na spevnených plochách, nízkymi parkovými svietidlami v časti priestorov so sadovými úpravami a aj modernými „bodovými“ svietidlami umiestnenými v dlažbe pod lavičkami. Časť z nej je tvorená vodiacimi prvkami pre ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Úpravou prešli aj zelené plochy, niektoré zväčšili. „Dosadili sa aj nové stromy, ktoré vidieť aj v okolí lavičiek, pri zastávkach MHD či na parkovisku. Osemdesiat z nich je napríklad vysadených tak, aby vo forme živého plota oddelili parkovisko od hlavnej cesty,“ doplnil Svatuška.