Prvá prehra Zvolena na jar, D. Niva zdolala ďalšieho favorita, H. Nemce v obrovskej kríze

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezdy kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Podkonice 0:4 (0:1)

Góly: 45. P. Gajan, 50. a 55. D. Selecký, 90. M. Lichý. R Konček, 260 divákov

Kováčová: J. Vaník – P. Majerčík (36. M. Barta), B. Žilinec, M. Bariak, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Fekiač (70. R. Duda), F. Fejerčák (60. M. Macko), Vladislav Slovák (40. K. Psársky), A. Šanta, M. Turák

V súboji tabuľkových susedov sa očakával vyrovnaný boj, ak by zvíťazili Podkonice, zvýšili by náskok pred Kováčovou. Ak by zvíťazil Prameň, svojho súpera by v tabuľke preskočil. Oba tímy si uvedomovali dôležitosť tohto súboja. Domáci mali akoby zviazané nohy, herne sa im až tak nedarilo.

Oba tímy nepredvádzali oku lahodiaci futbal, na ihrisku bolo množstvo súbojov a šlo o to, ako ktorý tím dokáže využiť chyby súpera. Kováčová si počas celého zápasu nedokázala vypracovať stopercentnú príležitosť, aj keď zahrávala pár štandardných situácií a mala niekoľko pološancí.

Miernu prevahu mali hostia, ale ani oni si nedokázali vypracovať nebezpečné šance, no dokázali trestať chyby Prameňa. Prvý gól padol v posledných sekundách nadstaveného času, Gajan sa dostal za obranu domácich, ktorí už boli mysľou v šatni, a krížnou strelou od tyčky prekonal brankára Vaníka – 0:1.

Tento moment sa ukázal ako zlomový, pretože sa domáci už z toho nedokázali otriasť. Pravdou je, že tréner Prameňa musel už v prvom dejstve urobiť dve zmeny v zostave, keď k lazaretu Kováčovej pribudli Majerčík a Slovák a do hry zasiahli hráči, ktorí tiež ešte stále nie sú úplne fit. Po zmene strán Kováčová chcela, ale Podkonice dokázali ťažiť z chýb Prameňa. Už v úvodných 10 minútach druhého polčasu sa dva razy presadil Selecký. A klinec do kováčovskej rakvy zatĺkol v poslednej minúte Lichý.

Ostatné výsledky 21. kola: D. Kubín – Čadca 4:1, Lučenec – Žarnovica 0:2, L. Hrádok – L. Štiavnica 4:0, Bánová – O. Veselé 2:0, Kalinovo – Martin 2:2, Fiľakovo – R. Sobota 4:0, Krásno – Rakytovce 1:0

1. D. Kubín 21 17 0 4 67:25 51

2. Martin 21 14 4 3 41:18 46

3. Rakytovce 21 13 5 3 40:16 44

4. Bánová 21 11 4 6 34:13 37

5. O. Veselé 21 11 4 6 40:22 37

6. Lučenec 21 11 2 8 32:28 35

7. Fiľakovo 21 10 4 7 30:24 34

8. Kalinovo 21 9 5 7 29:25 32

9. Podkonice 21 9 4 8 41:28 31

10. Kováčová 21 8 3 10 27:36 27

11. L. Hrádok 21 7 2 12 31:54 23

12. Krásno 21 6 3 12 30:38 21

13. R. Sobota 21 6 2 13 17:47 20

14. L. Štiavnica 21 4 6 11 21:35 18

15. Žarnovica 21 4 1 16 19:55 13

16. Čadca 21 1 5 15 20:55 8

IV. liga skupina Juh

Šalková – Zvolen 1:0 (1:0)

Gól: 7. T. Mikulec. R Mózer, 140 divákov

Zvolen: R. Tatár – M. Bobok (67. Ľ. Vrana), G. Snitka, Viktor Tóth, R. Greško, P. Telúch, S. Molnár, Jakub Tóth, M. Laurinc (61. J. Sudimak), M. Považanec (67. D. Zholdasbay), J. Nosko

Prvý polčas patril hosťom zo Zvolena. Hralo sa prakticky na jednu bránu, ale v 7. minúte prišla ojedinelá akcia domácich. Po autovom vhadzovaní zahrala Šalková nacvičený signál na zadnú tyč, odtiaľ sa lopta vrátila pred bránu, kde sa už Mikulec nemýlil – 1:0.

Aj napriek tomuto momentu opraty zápasu Zvolen držal pevne v rukách. Hostia trafili tyčku, v čistej šancu z päťky netrafili Gnidovu bránu, šancí mali hostia naozaj veľa, ale skóre sa nemenilo. Zvolenčanom nevyhovovalo ani menšie ihrisko a zhustený priestor, ale v prvom polčase zlyhali zverenci trénera Tótha hlavne v koncovke.

Ďalej sa okrem iného dozviete aj TOTO: V čom videl tréner Zvolena príčiny prehry svojich zverencov

Prečo v Pliešovciach berú remízu s Tornaľou ako stratu dvoch bodov

V čom predčila Krupina v derby Dudince

Ako sa rodila ďalšia senzačná výhra Dobrej Nivy

Od koho dostali dvojciferný výprask H. Nemce a čo bolo jeho príčinou

Kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola

Ako dopadol dôležitý súboj posledných tímov I. triedy

Ako dopadli súboje I. a II. triedy

Ktorí hráči sú hviezdami kola v najvyššej oblastnej súťaži

V druhom polčase sa Zvolen zameral na vyrovnanie a zvrátenie vo svoj prospech. Tu sa otváral aj priestor pre šance domácich, ale skóre sa už nezmenilo. Domáci robili maximum pre to, aby rozkúskovali hru, a to sa im aj darilo.

Postupne sa lepila na kopačky Zvolena nervozita, sebavedomie hráčov hostí šlo dole, ale napriek tomu sa skóre mohlo meniť v 89. minúte, ale to s domácimi zahrala aj šťastena. Zvolen trafil tyčku, no lopta sa od nej odrazila len do domáceho gólmana. Zvolen tak prehral v jarnej časti po prvýkrát.