Futbalový servis: Trápiace sa Pliešovce a Dobrá Niva po heroických výkonoch zdolali favoritov

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezdy kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

O. Veselé – Kováčová 2:0 (1:0)

Góly: 7. K. Ratica, 88. M. Šnirc. R Kolofík, 100 divákov

Kováčová: A. Tuček – B. Žilinec, M. Bariak, M. Giertl, V. Mojžiš, J. Hámorník (64. K. Psársky), R. Duda (41. D. Mračko), F. Fejerčák, A. Šanta, M. Turák, M. Macko

Hneď od úvodu sa mali fanúšikovia na čo pozerať. Hosťujúci Žilinec išiel sám na brankára O. Veselého, ale jeho pokus v hodine dvanástej hasil domáci obranca. V 4. minúte Mojžiš strelou tesne vedľa opäť pohrozil domácim.

A prišiel trest, domáci otvorili skóre v 6. minúte. Ratica po jednoduchej kombinácii zakončil a prekonal brankára Tučeka. Kováčová mala dobrú príležitosť, s Mackovou strelou z hranice šestnástky si však domáci brankár poradil.

Domáci Ratica pohrozil opäť v 15. minúte, v poslednej chvíli zachránil Prameň obranca Bariak. Domáci potom zblokovali Šantov center na roh, po ktorom strieľal Mojžiš vedľa brány. Na druhej strane sa blysol Tuček, ktorý Jurkiho strelu vytlačil pod brvno. V závere polčasu sa opäť blysol gólman hostí, ktorý zneškodnil rýchly protiútok.

Hralo sa hore-dole, čo potvrdzuje aj fakt, že následný protiútok Kováčovej ratovali domáci len za cenu žltej karty. Futbal v prvom dejstve sa musel divákom páčiť, aj keď sa hralo na ťažkom teréne. V 37. minúte Hámorník trafil pred prázdnou bránou len hlavu padajúceho obrancu domácich. V 38. minúte sa zranila najväčšia opora Kováčovej Duda. Viacerí hráči Kováčovej pritom nastúpili so sebazaprením.

Ak bolo prvé dejstvo vyrovnané, tak v druhom už dominovala Kováčová. Hostia dobre kombinovali, vytvárali si množstvo štandardných situácií a šancí, ale gólové neboli ani najväčšie príležitosti. Žilinec trafil v dobrej pozícii hlavou do tyčky, dvoma dobrými pokusmi sa prezentoval aj Bariak.

O. Veselé sa dostávalo na polovicu Kováčovej len sporadicky. V závere už hrali hostia vabank a vtedy udreli domáci. Po ojedinelej akcii nedokázala obrana hostí odvrátiť center a po neprehľadnej situácii sa lopta šťastne odrazila k domácemu Šnircovi, ktorý ju s prehľadom umiestnil k tyčke a bolo 2:0 pre domácich. V samotnom závere mala Kováčová ďalšie šance, ale bez gólového efektu.

Ostatné výsledky 20. kola: Martin – Bánová 1:1, Čadca – Kalinovo 2:2, R. Sobota – D. Kubín 1:3, L. Štiavnica – Fiľakovo 0:3, Žarnovica – L. Hrádok 0:3, Krásno – Lučenec 1:7, Rakytovce – Podkonice 0:0

1. Dolný Kubín 20 16 0 4 63:24 48

2. Martin 20 14 3 3 39:16 45

3. Rakytovce 20 13 5 2 40:15 44

4. O. Veselé 20 11 4 5 40:20 37

5. Lučenec 20 11 2 7 32:26 35

6. Bánová 20 10 4 6 32:13 34

7. Kalinovo 20 9 4 7 27:23 31

8. Fiľakovo 20 9 4 7 26:24 31

9. Podkonice 20 8 4 8 37:28 28

10. Kováčová 20 8 3 9 27:32 27

11. R. Sobota 20 6 2 12 17:43 20

12. L. Hrádok 20 6 2 12 27:54 20

13. Krásno 20 5 3 12 29:38 18

14. L. Štiavnica 20 4 6 10 21:31 18

15. Žarnovica 20 3 1 16 17:55 10

16. Čadca 20 1 5 14 19:51 8

IV. liga skupina Juh

Zvolen – Badín 0:0

ŽK: 2 – 2, R Matej, 200 divákov

Zvolen: R. Tatár – J. Nosko, J. Sudimak (69. M. Laurinc), F. Sylvester, M. Bobok (63. A. Kazachek), G. Snitka, Viktor Tóth, R. Greško (83. D. Zholdasbay), P. Telúch, Ľ. Vrana (51. M. Považanec), Jakub Tóth

V jarnej časti je to už iný Zvolen ako v úvode tejto sezóny, a preto sa proti druhému tímu tabuľky očakával vyrovnaný futbal. Domáci chceli vstúpiť do zápasu vytvorením tlaku na súpera, čo sa im aj darilo.

Získavali lopty, darilo sa im v rozohrávke, vytvárali si nebezpečné príležitosti a mali viac z hry. Badín sa počas prvého polčasu k Tatárovej bráne ani poriadne nedostal. Približne v polovici prvého dejstva mal Zvolen najväčšiu príležitosť celého zápasu, Jakub Tóth si pekne prebral loptu vnútri šestnástky, ale z nejakých 7 metrov to rovno napálil do brankára Nováka. Keby to triafal hocikde inde, bol by z toho gól.

V závere polčasu sa hosťom nepríjemne zranil gólman Novák, ktorý reagoval na centrovanú loptu do pokutového územia, kde nešťastne prepadol cez svojho stopéra a cez prestávku musel byť vystriedaný.

V druhom polčase mali hostia jednu obrovskú príležitosť, ktorú však nevyužili, z nej ešte pramenilo pár dorážok, ale to bolo z ich strany všetko. Aj keď mali niekoľkominútový úsek, kedy to opticky vyzeralo, že majú viac z hry, to všetko bolo v bezpečnej vzdialenosti od brány MFK.