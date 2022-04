Na prírodnom cintoríne telá zatiaľ nepochovávajú

Pochovávať budú v ekologických rakvách.

ZVOLEN. S pochovávaním celých tiel na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene zatiaľ nezačali. Pre TASR to uviedla správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková s tým, že stále komunikujú s výrobcami rakiev, pohrebnými službami a pripravujú všetko potrebné.

Pochovávať budú v ekologických, drevených alebo prútených rakvách bez umelých komponentov alebo lakov. "Výstelky v nich budú taktiež z prírodných materiálov," povedala.

Po uložení do zeme, do hrobu, ktorý nebude vybetónovaný, sa nakopí hlina. Na ňu potom vo vhodnom období vysejú lúčnu bylinnú zmes.

Pamätnú funkciu náhrobkov tak podľa Uherkovej preberie kvitnúca lúka, ktorá bude slúžiť aj pre ďalší hmyz, nie iba pre včely. Miesta posledného odpočinku označia malými kamennými tabuľkami.

Obrady a spomienkové slávnosti sa budú môcť uskutočniť podľa prianí a preferencií pozostalých. Buď to bude v obradnej sieni cintorína, priamo v Záhrade spomienok pod korunami stromov, alebo na inom mieste. Z neho potom môžu rakvu previezť do záhrady a uložiť do zeme.

Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku, otvorili ho v roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov.

Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné aj cirkevné. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Vlani tu uložili popol 28 zosnulých do kvetinových záhonov a okolo stromov.