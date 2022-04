Ceny cestovného zostávajú v Hriňovej rovnaké

Dopravu v meste majú vo vlastnej réžii.

HRIŇOVÁ. Ceny cestovného v mestskej autobusovej doprave v Hriňovej zostávajú aj v tomto roku rovnaké ako vlani.

Základné cestovné zostáva vo výške 0,60 eura a zľavnené cestovné vo výške 0,30 eura. Sadzby cestovného zjednotili pre celý rozsah autobusovej dopravy mesta.

"Hriňová si už rok zabezpečuje dopravu autobusovými linkami s obsluhou vo vnútri obce vo vlastnej réžii," pripomenul primátor Stanislav Horník s tým, že spoje nadväzujú na prímestskú autobusovú dopravu, ktorú objednáva Banskobystrický samosprávny kraj.

Dopravu na troch linkách zabezpečuje miestny zmluvný dopravca s dvomi minibusmi. Horník doplnil, že v uplynulom roku aj z dôvodu covidu nezaznamenali rast počtu cestujúcich.

Práve tento parameter podľa jeho slov ovplyvňuje ekonomiku do budúcnosti. Poznamenáva ju rast nákladov na pohonné látky, osobné náklady, odvody, servis, opravy a údržbu.

"Predpokladané náklady na verejnú autobusovú dopravu v meste dosiahnu 115-tisíc eur za rok," konštatoval primátor s tým, že do budúcna by v Hriňovej chceli zabezpečovať túto dopravnú obsluhu aj do ďalších miestnych častí.

"Do úvahy pripadá zavedenie možnosti bezplatného cestovania pre žiakov hriňovských škôl," spresnil.

Výkony na spojoch vo vnútri mesta do minulého roka objednával Banskobystrický samosprávny kraj. "Od roku 2012 sa na úhrade nákladov časti vzniknutej straty dvoma tretinami podieľalo mesto Hriňová, jednu tretinu uhrádzal kraj," objasnil Horník.