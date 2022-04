Podmanil si celé mesto, no sklamanie švédskeho hrdinu je obrovské. Ostane hviezdny brankár vo Zvolene?

Švédsky mág ťahal aj v tejto sezóne Zvolen k najvyšším métam.

ZVOLEN. Počas dvoch rokov, ktoré strávil pod Pustým hradom, si 35-ročný švédsky gólman Robin Rahm doslova podmanil zvolenských fanúšikov. No nielen ich, ale celú ligu.

V uplynulej sezóne dotiahol HKM Zvolen absolútne presvedčivými výkonmi k zisku tretieho majstrovského titulu a v našej lige jednoducho nemal konkurenciu. Po zopakovaní tohto úspechu túžil aj v aktuálnej sezóne. Potvrdila sa však stará pravda. Získať titul je jednoduchšie ako ho obhájiť.

Švédsky mág ťahal aj v tejto sezóne Zvolen k najvyšším métam. V základnej časti odchytal 40 zápasov, počas ktorých si 4-krát udržal čisté konto (najviac núl spoločne s dvoma ďalšími gólmanmi v celej lige), v základnej časti dosiahol 22 víťazných duelov, najviac spomedzi všetkých brankárov. Mohol sa pýšiť aj 91,8 % úspešnosťou zákrokov a priemer inkasovaného gólu na zápas mal 2,76.

V play off pridal ďalších 11 duelov, v ktorých sa jeho percentuálna úspešnosť zákrokov pohybovala na úrovni 93,2 %. Jeho priemer inkasovaného gólu na zápas činil 2,47.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/R9ZdHx_N4cI

Rahm opäť ukázal, že vie zatiahnuť roletu najmä v kľúčových okamihoch a dokázal hráčom pred sebou dopriať potrebný pokoj. Zaujímavosťou bolo, že pokým sa dostane do varu v úvode zápasu, niekoľko minútiek to trvá. No potom, akoby stlačil zázračný gombík, a bol oveľa viac koncentrovanejší, pokojnejší a vyťahoval famózne zákroky.

Robin dokazoval počas oboch rokov, že je právom považovaný za hviezdu ligy. Za všetky jeho fantastické čísla hovorí jedna štatistika. V 106 zápasoch v najvyššej slovenskej súťaži bol vystriedaný len 6-krát.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: Aké veľké je sklamanie z vypadnutia v semifinále

V čom videl Robin Rahm príčiny neúspechu proti Nitre

Ako sa počas dvoch rokov cítil vo Zvolene

Ako vnímal fanúšikov HKM Zvolen

Z čoho je smutný a čo ho mrzí

Či je ešte šanca, že bude porkačovať vo Zvolene a či by mal o to vôbec záujem

Či má Zvolen záujem o služby Robina Rahma

Čo povedal o Rahmovi generálny manažér Ladislav Čierny

Áno, treba, žiaľ, podotknúť, že až trikrát proti ofenzívnej Nitre, no góly od jej šikovných útočníkov vôbec nemohli ísť na jeho tričko. Neraz držal svojím pokojom a zákrokmi práve on nad vodou celý Zvolen. Stačí si spomenúť na duel číslo 6 a jeho zázračnú lapačku.

Sympatické je, že napriek tomuto všetkému ostal skromným a pokorným človekom. Z Robina sa jednoducho stal „zvolenský Švéd“, čo potvrdzujú aj jeho slová o našom meste.