Generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny: Chceme, aby tu niektorí chalani ostali

Ladislav Čierny prezradil v rozhovore viac o vypadnutí v semifinále, ale načrtol aj skladbu tímu pre ďalšiu sezónu.

ZVOLEN. Asi nikto pod Pustým hradom si nepredstavoval, že sa púť ich obľúbeného HKM Zvolen skončí už v semifinále. Je to však realita, s ktorou sa treba zmieriť. Atak miesto príprav na vysnívané finále mali Zvolenčania rozlúčku so sezónou, fanúšikmi a preberanie bronzových medailí.

Najvernejší fanúšikovia HKM Zvolen sa tak mohli stretnúť so svojimi hrdinami, prehodiť s nimi pár slov, odfotiť sa a nechať si čokoľvek podpísať. A aj keď na viacerých hráčoch bolo sklamanie viditeľné, fanúšikovia im vyjadrovali vďaku za ďalšiu sezónu.

Sklamanie však nemali v tvárach len hráči, ale aj realizačný tím. Neskrýval ho ani generálny manažér a člen predstavenstva HKM Zvolen Ladislav Čierny.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: Či je bronz slabou náplasťou na vypadnutie

Ako sa díva Ladislav Čierny na posledné dve sezóny, v ktorých HKM získal titul a bronz

Ako to vyzerá so stavbou tímu na nasledujúcu sezónu

O ktorých hráčov má klub záujem

Či bude pokračovať na lavičke Zvolena tréner Oremus

Prevzali ste si bronzové medaily. Ako sa dívate s odstupom času na nevydarenú semifinálovú sériu proti Nitre?

Ťažko povedať. Vedeli sme do čoho ideme, vedeli sme, že Nitra je veľmi dobrá rýchlostne, silovo a že má dobrých hráčov. Samozrejme, dobre sme sa na nich pripravili a myslím si, že zápasy boli vyrovnané. Nás zlomil piaty zápas a už to nešlo, tak ako malo. Nešli nám nohy, vždy nám chýbal krôčik, nevedeli sme dať góly. Je to škoda, myslím si, že na to finále sme mali.