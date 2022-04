Investícii za tridsať miliónov nedali vo Zvolene šancu

Investor chcel obchodnou pasážou prepojiť námestie s Kozačekovou ulicou.

ZVOLEN. Ambiciózny projekt, s ktorým prišla vo Zvolene obchodná spoločnosť Prior Stred, zmietli mestskí poslanci zo stola.

Šancu nedali ani rokovaniam s investorom o detailoch a možných variantoch jeho zámeru.

„V tejto chvíli išlo len o to, či by si poslanci vedeli predstaviť rekonštrukciu priestoru v navrhovanej podobe. Zastupiteľstvo dalo väčšinovým rozhodnutím najavo, že rekonštrukciu odmieta a ja to rešpektujem,“ povedala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

„Ponúkali sme mestu investíciu do jeho centra, ktorá presahovala výšku 30 miliónov eur, aj renomovaných architektov, ktorí patria k špičke v strednej Európe,“ konštatoval podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Pavol Mazúr.

Rozhovor s ním nájdete na konci článku.

Obchodný dom Prior stojí na lukratívnom mieste v strede mesta na centrálnom zvolenskom námestí. Spoločnosť plánuje budovu zrekonštruovať a do svojho investičného zámeru chcela zakomponovať aj priestory za Priorom až po Kozačekovu ulicu.