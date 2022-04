Zvolen sa nevzdáva: Sezónu skončiť nechceme, stále máme šancu zabojovať o finále, hovorí Puliš

Výpadok Zvolena v dvoch tretinách ho môže prísť draho. Trénera však teší, že sa mužstvo dokázalo do zápasu vrátiť.

HKM Zvolen – HK Nitra 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Góly: 44. Saracino (Meliško, Kubka), 48. Saracino (Leskinen) – 3. Hrnka (Tvrdoň, Raskob), 13. Raskob (Holešinský, A. Sýkora), 22. Krivošík (Buncis), 22. Buček (tr. str.), 59. Buncis. Rozhodovali: Štefik, M. Korba – Bogdaň, Crman, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 4858 divákov. Stav série: 2:3. Článok pokračuje pod video reklamou Zvolen: Rahm – Kotvan, Meliško, Diakov, Roy, Kubka, Hraško, S. Barcík – Saracino, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Stupka, J. Mikúš, Jakúbek – Chlepčok, Marcinek, Csányi Nitra: O´Connor – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Vitaloš, Bodák, Pupák, Múčka – Krivošík, Buncis, Buček – Holešinský, Rockwood, A. Sýkora – Bajtek, Hrnka, Tvrdoň – Drábek, J. Baláž, R. Varga

ZVOLEN. „Treba byť objektívny. Nitra vyhrala zaslúžene, dve tretiny bola lepšia a v tretej si víťazstvo ustrážila,“ zneli po piatom zápase prvé slová od trénera Zvolena Petra Oremusa pred novinármi.

Takmer 5000 fanúšikov bolo natešených na piaty semifinálový duel, priaznivci Zvolena však museli byť veľmi sklamaní. Po úvodnom útoku prišlo vylúčenie domácich a šok v podobe prvého gólu Nitry. V 13. minúte pridal druhý gól Corgoňov Raskob.

Zvolenčania sa nevedeli vrátiť do zápasu. Oproti predošlým duelom, akoby hralo úplne iné mužstvo. Zverencom trénera Oremusa nechýbalo chcenie, no vždy jeden krôčik zaostávali. Prihrávky boli nepresné, v súbojoch im chýbal dôraz a už keď sa aj domáci dostali k zakončeniu, boli to pre brankára O'Connora strely a pokusy, s ktorým nemal väčší problém.

Prvé dve tretiny jasne patrili Nitre, striedanie Rahma

Naopak, takmer každý útočný výpad Nitry bol extrémne nebezpečný a neraz hasil situáciu opäť výborný Rahm. Keď však v úvode druhej tretiny dostal tretí gól od Krivošíka, rozhodol sa ho tréner Oremus vymeniť za Adam Trenčana. Zaujímavosťou je, že švédsky brankár Zvolena v 105 zápasoch striedal počas zápasu len 6-krát, z toho však tri razy ho „vyhnala“ z brány práve Nitra.

„Vyskúšal som niečo spraviť a je jedno, či pomeníte útoky alebo vymeníte brankára. Dnes to však nebolo o Robinovi Rahmovi. V pondelok ide do brány a potrebuje väčší odpočinok na to, aby bol na šiesty zápas pripravený,“ okomentoval túto brankársku rošádu tréner Oremus.

Po príchode do brány si však Trenčan si však len raz siahol na puk a už musel čeliť po Pulišovom faule samostatnému nájazdu Bučeka a bolo 0:4 Poriadne studená sprcha pre všetkých na zvolenskom zimáku, samozrejme, s výnimkou nitrianskych fanúšikov, ktorí zaplnili takmer celý sektor za zvolenskou bránou.

Skvelý výkon Zvolena v tretej tretine prišiel neskoro

Po tomto momente však už Trečnan podržal svoj tím, najmä v úvode tretej tretiny, kedy vytiahol fantastický zákrok a dal ešte spoluhráčom nádej na zvrat. Ten po dvoch vskutku nevydarených tretinách v poslednej dvadsaťminútovke aj prišiel.