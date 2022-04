Nevyhral lepší, ale šťastnejší. Tréner Zvolena Oremus: Neuznali nám čistý a regulárny gól

Aj tretí zápas priniesol nesmiernu drámu až do konca so šťastnejším koncom pre Nitru.

NITRA. Opäť, zas a znova. Akoby večná téma a už nielen tejto série, ale celého tohtoročného play off – rozhodcovia, ktorí opäť ovplyvnili výsledok celého zápasu.

V druhom zápase pod Pustým hradom padlo dokopy 13 gólov, bolo preto jasné, že sa takej porcie presných zásahov pod Zoborom zrejme nedočkáme. Čo však bolo úplne jasné už dlho dopredu, bol fakt, že v Nitre bude vypredané a natrieskaný zimák vytvorí skvelú atmosféru.

Ukážkový gól Bučeka

Hráči aj fanúšikovia však istotne verili, že chyby rozhodcov budú do duelu zasahovať už oveľa menej ako v oboch prípadoch vo Zvolene, no nebolo tomu celkom tak. Úvod bol opatrnejší bez výraznejších šancí.

Nitra síce otvorila skóre ukážkovým gólom Bučeka, ktorý prepálil v presilovke všetko čo mu stálo v ceste. A potom prišiel sporný moment, ktorý opäť vzbudzuje vášne a hlavne, opäť poškodil Zvolen.

Rozhodcovia neuznali Zvolenu regulárny gól

Zvolen mal šancu, nitriansky brankár O'Connor puk síce betónom prikryl, no šťuchol mu do neho útočník HKM Saracino a ten skončil za bránkovou čiarou. To, či plným objemom museli hlavní arbitri riešiť s videorozhodcom zápasu, ktorým nebol nik iný než Peter Jonák, člen komisie rozhodcov SZĽH.

Rozhodcovia gól uznali, no v tom si nitrianska lavička po veľmi dlhom zvažovaní vzala „coach challenge“. Hlavný rozhodca ju vyzval niekoľkokrát, aby sa rozhodli či chcú využiť túto možnosť. A pokojne môžeme namietať aj to, že im arbiter dal až príliš veľa času na rozmyslenie. A zdá sa, že všetko prišlo na popud asistenta Chrenka, ktorému to niekto poradil cez telefón.

A tak po opätovnom telefonáte sa tentokrát riešil kontakt Saracina gólmanom Nitry. Videorozhodca Peter Jonák gól neuznal, kvôli kontaktu s brankárom. Veľmi zaujímavé pritom je, hra ale stále nebola prerušená.

V prestávkovom štúdiu RTVS sa na tento moment spýtala moderátorka Oľga Konečná hosťa a hokejového experta RTVS Borisa Valábika, ktorý hovoril o akejsi šedej zóne v pravidlách, ktorá by v preklade mohla znamenať to, že keby gól uznali, tak sa nič nestane, ale keď ho neuznali, bolo to rozhodnutie správne.