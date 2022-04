Valábik nevidí snahu arbitrov zlepšovať sa. Kriegerov zákrok rozhodca vidieť nemohol, tvrdí

Rozhovor s bývalým hokejistom Borisom Valábikom o rozhodcovských chybách počas prvých dvoch zápasov semifinálovej série medzi Zvolenom a Nitrou.

ZVOLEN. Semifinálová séria druhého tímu po základnej časti s tretím, má za sebou len dva zápasy, no musí baviť aj nezainteresovaného diváka. Horšie to je už pre fanúšika Zvolena či Nitry. Tí istotne prežívajú infarktové stavy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Druhý zápas ukázal, že aj v play off sa dá hrať totálna ofenzíva, aj keď to istotne robí vrásky na čele obom trénerom. Séria sa začína na ľade mierne hrotiť. Našťastie však všetko v medziach play off. Najslabším článkom prvých voch zápasov však zatiaľ boli rozhodcovia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Infarktový zápas pre Zvolen. Rozhodcovia chybami nepríjemne zasahujú do priebehu série Čítajte

Tí najskôr uznali Nitre gól z ofsajdu, aby potom Corgoňom neuznali regulárny gól vôbec. Najdiskutovanejším momentom prvých dvoch zápasov bol 5-minútový trest zvolenského útočníka Petra Kriegera. Ako ukázalo niekoľko spomalených záberov, žiaľ, vymyslený.

Zamerali sa na to aj v RTVS, kde túto situáciu hodnotil člen komisie rozhodcov a bývalý arbiter Peter Jonák a expert RTVS a bývalý obranca Boris Valábik. Obaja mali na ňu úplne odlišný názor. A samozrejme, že táto diskusia vyvolala aj vzplanutie vášní v oboch fanúšikovských táboroch.

My sme sa spojili práve s Borisom Valábikom a prebrali sme nielen vylúčenie Petra Kriegera, ale z nášho pohľadu aj ďalšie sporné rozhodnutia arbitrov v prvých dvoch zápasoch Zvolena s Nitrou.

Boris, v štúdiu RTVS ste tvrdili, že vylúčenie Petra Kriegera nebolo ani na dve minúty, nie to ešte na päť...

Jednoznačne to nebolo na 5 minút a je na pováženie, či to vôbec bolo na dve minúty. Hral som play off zápasy, takýchto mini seknutí býva počas duelu neúrekom. Viem, že Peter Jonák to myslí dobre, a že hokejka by sa nemala používať ako zbraň. Sám som toho veľkým zástancom.

Hokejka sa používa ako zbraň pri pichaní, zaháňaní alebo nebodáj údere do oblasti hlavy a krku. To by samozrejme malo byť veľmi prísne posudzované, nielen 5-minútovými trestami, ale aj suspendáciami. Ale takéto polopotiahnutie alebo poloseknutie, ako urobil Peter Krieger, to vôbec neprichádza do úvahy, aby bol za to vylúčený na 5 minút a do konca zápasu.

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: Čo si Valábik myslí o filmovaní v hokeji

Ako Valábik okomentoval Jonákov argument, v ktorom prirovnával chyby rozhodcov s chybami obrancov

Ako celkovo vníma bývalý hokejista tento argument člena komisie rozhodcov

Prečo si Valábik myslí, že rozhodca Kriegerov zákrok nevidel a len si ho domyslel

Či by mali niesť rozhodcovia zodpovednosť za svoje verdikty

Prečo nemôžeme brať našu najvyššiu súťaž ako úplne profesionálnu

Ako videl Valábik záverečný súboj Roya s Bučekom a či bolo vylúčenie zvolenského obrancu podľa neho správne

V štúdiu RTVS ste divákom a Petrovi Jonákovi ukazovali zábery z rozhodcovej prilby, ale on podľa mňa ani nevidel, čo odpískal...

Áno, to súhlasím, a práve to je problém. Zo záberu rozhodcovskej kamery bolo vidieť, že arbiter reagoval na prifilmovanie Buncisa z Nitry. Rozhodca nemohol vidieť, že tam bol zákrok do oblasti rozkroku, pretože sa nič také nestalo.