Kováčová otočila zápas, Zvolen konečne zabral naplno, Pliešovce šokovali jasného lídra

Futbalový servis od III. ligy po II. triedu, doplnený o regionálnu zostavu kola a hviezdy kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

Čadca – Kováčová 1:2 (1:0)

Góly: 45. M. Šmahajčík – 72. A. Šanta, 84. J. Hámorník. R Plavecký, 150 divákov

Kováčová: J. Vaník (90. A. Tuček) – M. Bariak, P. Majerčík, V. Mojžiš (46. J. Hámorník), F. Fejerčák, M. Fekiač, M. Turák, M. Giertl, K. Psársky (85. M. Barta), R. Duda, A. Šanta

Článok pokračuje pod video reklamou

Posledná Čadca povzbudená víťazstvom v minulom kole privítala Kováčovú. Hralo sa na ťažkom a podmočenom teréne. Prvé dejstvo nebolo podľa predstáv Prameňa, aj keď hostia boli futbalovejší než domáci.

Kováčová mala hneď v úvode šancu, ale Šanta si loptu neprebral ideálne. Domácich vzápätí podržal brankár Bobok po veľmi peknej strele Dudu pod brvno, keď ju vyškriabal na rohový kop. Čadca sa snažila hrať na rýchle útoky, najmä kapitán domácich vysúval spoluhráčov dlhými prihrávkami za obranu Kováčovej.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Futbalový servis: Zvolenu k výhre pomohol len 18-ročný brankár, Stožok potvrdil dobrú formu Čítajte

Kováčová mala ešte nejaké pološance, ale nedokázala ich dotiahnuť do konca, bolo to zrejme spôsobené aj agresívnym štýlom hry domácich. Domáci hrozili rýchlymi protiútokmi. Do vedenia mohli ísť práve domáci po štandardnej situácii spoza šestnástky, ale brankár Vaník bravúrnym zákrokom vytlačil loptu von. Už keď sa zdalo, že oba tímy pôjdu do šancí za nerozhodného stavu, v nadstavenom čase domáci vystrelili z diaľky, lopta pred Vaníkom vo vzduchu zaplávala, ten ju len zrazil pred seba, obrana Prameňa ju nestihla „upratať“ a Šmahajčík po dorážke otvoril skóre.

Po zmene strán začala Kováčová lepšie kombinovať, vytvárala si viacero šancí a robila všetko pre víťazstvo. Čadcu však viackrát podržal brankár. Dudovu strelu vytlačil na roh, poradil si aj so šancami Hámorníka či Fejerčáka. Prameň dostali na koňa domáci, keď po faule na brankára zahrávali štandardnú situáciu, ale domáci kapitán nastrelil Šantu, ktorý dobre prečítal situáciu a lopta skončila v bráne – 1:1.

Bolo už len otázkou času, kedy Kováčová vďaka svojej aktivite strelí druhý gól. Po rýchlom útoku sa v 84. minúte v pokutovom území domácich najlepšie zorientoval Hámorník a vďaka svojmu dôrazu dal druhý gól Prameňa.

Čadca v závere ale dopravila loptu do siete, no rozhodcovia správne tento gól neuznali, pretože tomuto gólu predchádzal faul na brankára Vaníka, ktorý sa zranil a tréner Biba musel na samotný záver poslať medzi žrde Adriána Tučeka. Paradoxom je, že domáci zranili aj Tučeka, ale ten už pár minút stretnutie dochytal. Kováčovej sa napokon podarilo udržať tesné víťazstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Na Pustom hrade budú znova rásť stromy Čítajte

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Podali sme kolektívny výkon a zaslúžene sme zvíťazili. Aj keď to bol bojovný zápas, vyhralo futbalovejšie a aktívnejšie mužstvo. Chcem sa poďakovať aj arbitrom, ktorí správne posúdili faul na nášho brankára Vaníka.“

Ostatné výsledky 18. kola: L. Štiavnica – Kalinovo 1:1, R. Sobota – Bánová 1:0, Lučenec – L. Hrádok 2:1, Žarnovica – D. Kubín 2:4, Krásno – Fiľakovo 2:0, Čadca – Kováčová 1:2, Rakytovce – O. Veselé 2:1, Martin – Podkonice 4:1

1. Dolný Kubín 18 14 0 4 57:23 42

2. Martin 18 13 2 3 35:15 41

3. Rakytovce 18 12 4 2 38:14 40

4. O. Veselé 18 10 3 5 36:18 33

5. Lučenec 18 10 2 6 24:23 32

6. Bánová 18 9 3 6 27:12 30

7. Kalinovo 18 9 3 6 24:19 30

8. Kováčová 17 8 3 6 27:25 27

9. Podkonice 18 8 2 8 35:26 26

10. Fiľakovo 18 7 4 7 22:24 25

11. Krásno 18 5 3 10 27:29 18

12. L. Štiavnica 18 4 6 8 21:25 18

13. R. Sobota 17 4 2 11 12:39 14

14. L. Hrádok 18 4 2 12 22:53 14

15. Žarnovica 18 3 1 14 17:51 10

16. Čadca 18 1 4 13 17:45 7

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: Za čo chválil svojich zverencov tréner Zvolena Tóth

O prekvapení, o ktoré sa postarali Pliešovce v B. Štiavnici

Ako sa zrodila výhra Pliešoviec

Čo o víťazstve Tatrana povedal tréner Žigmund

Ako Krupina prišla o dvojgólové vedenie a celý zápas

Ako vynikal brankár Dudiniec

Kto sa dostal do jedenástky kola

Ako dopadli zápasy v I. a II. triede

Ktorí traja hráči sa stali hviezdami kola najvyššej oblastnej ligy

IV. liga skupina Juh

MFK Zvolen – Medzi-brod 5:0 (3:0)

Góly: 18. G. Snitka (z 11m), 21. a 33. R. Greško, 78. M. Považanec, 81. D. Zholdasbay, ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Katreniak, 111 divákov

Zvolen: R. Tatár – J. Nosko, M. Považanec (80. D. Zholdasbay), J. Sudimak (80. R. Gallo), F. Sylvester, M. Bobok, G. Snitka (75. A. Kazachek), Viktor Tóth, R. Greško (65. M. Oboňa), P. Telúch, Ľ. Vrana

Zvolenčania mali pred zápasom proti Medzibrodu veľký rešpekt zo súpera, ale to na ihrisku nebolo badať. Od začiatku na nich vybehli a snažili sa tento zápas rozhodnúť čo najskôr. Dá sa povedať, že všetko, čo si pred zápasom zverenci trénera Tótha povedal, tak to na ihrisku aj splnili.