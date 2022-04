Sú spolu už pätnásť rokov. Temperament Cimbal Orchestra krstil nový album

Pre veľký záujem pridali ďalší koncert.

ZVOLEN. Hrajú radi a už od útleho detstva. Hovoria, že táto vášeň neupadá, rokmi sa prehlbuje a dozrieva.

„Naša kapela prechádzala vývojom a jej súčasné zoskupenie dokazuje svojím repertoárom a úspechmi ideálny súlad. Dokážeme zahrať mnoho hudobných žánrov, sme muzikálne univerzálni, čo dokazuje aj pestrý repertoár na našich už vydaných hudobných albumov,“ hovorí muzikant Michal Budinský, ktorý je v hudobnom zoskupení od začiatku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Temperament Cimbal Orchestra prichádza s ďalším CD, pokrstil ho na nedávnom koncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. O ich koncert bol veľký záujem, k pôvodne plánovanému večernému preto zoskupenie pridalo ďalší podvečerný.

Takmer ako manželstvo

Koncertnému programu aj novému CD dali jednotný názov Doma. „Doma je tam, kde je pokoj v duši, láska v srdci, kde je prosto dobre. Ako by povedal klasik Jožo Urban: Doma – domejšie – najdomejšie,“ objasňuje Budinský názov programu a albumu. „Pretože hráme to, v čom sa cítime doma,“ dodáva.

Traja členovia Temperament Cimbal Orchestra Michal Oťapka (husle), Michal Budinský (cimbal) a Slavomír Šurina (viola) hrávajú spolu už dlhých 25 rokov.

Všetci traja chodili do Základnej školy na Vígľaši, kde bolo aj elokované pracovisko ZUŠ Detva. Tu sa práve vtedy vyformovala Detská ľudová hudba Vígľašská Ľalia pod vedením Antona Budinského. Tá sa stala základom pre vznik Temperament

Cimbal Orchestra, ktorý začal písať svoju históriu v roku 2006. V tom čase sa k nim

Obal nového CD. (zdroj: TCO)

pridal basista Milan Gonda a bratia Stierankovci, ktorí v zoskupení pôsobili šesť rokov.

„O muzikantoch, ktorí spolu hrávajú v kapelách dlhé roky, sa hovorí, že je to ako manželstvo – so všetkými vášňami, súhrami a súznením, hádkami, krízami aj rozvodmi. No toto manželstvo zatiaľ stále funguje a práve preto sme rozhodli nahrať CD k 15. výročiu vzniku kapely,“ hovorí Budinský.

Folklór, klasická hudba aj world music

Nosnou témou celého večera bol folklór, ale niektoré folklórne skladby upravili aj v inom šate. V aranžmánoch sa objavovali aj prvky klasickej hudby, world music, ktorá spája štýly a hudbu viacerých národov, v prípade Temperament Cimbal Orchestra je to hudba Maďarska, Srbska, Rumunska či rómska hudba.

„Aj pri tomto štýle spracovania sa cítime skutočne doma,“ podotýka Budinský. Niektoré úpravy vznikli v čase, keď Temperament Cimbal Orchestra len začal písať svoju históriu, iné ležali niekoľko rokov v zásuvkách a čakali na svoju príležitosť, ďalšie sú zo súčasnosti.

„Viaceré vyformoval sám muzikantský život, ktorý rád zariadi aj náhodné stretnutia plné muziky a dobrej nálady. Tak ako zreli tieto skladby, stále zrieme a rastieme aj my. Každý z nás si našiel svoju životnú cestu, smerovanie, založil rodinu a usadil sa. Jednoducho máme svoje ,doma‘ a doma sme na Podpoľaní, vo svojom rodnom kraji, proste, kde sa cítime dobre,“ uzatvára Budinský.

Vo svojom repertoári má orchester aj overené tanečné ľudové piesne a tiež swingovú či filmovú hudbu, štýl hrania volia podľa zamerania konkrétneho podujatia.