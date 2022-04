Rebeka Jančová o súboji so Shiffrinovou: Nemala som žiadny stres, chcela som ju zdolať

Talentovaná lyžiarka Rebeka Jančová vo veľkom a otvorenom rozhovore.

ZVOLEN. Rok sa s rokom zišiel, a že sa toho dá za 12 mesiacov stihnúť naozaj veľa, dokazuje talentovaná slovenská lyžiarka Rebeka Jančová zo Zvolena.

Členka VŠC Dukla Banská Bystrica má za sebou naozaj úspešnú sezónu 2021/2022, v ktorej si splnila detský sen, keď sa zúčastnila na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Druhým vrcholom sezóny boli pre 18-ročnú rodáčku spod Pustého hradu, ktorá sa venuje lyžovaniu od roka 2010, aj juniorský svetový šampionát v Kanade.

So sympatickou Rebekou sme sa zišli ešte pred majstrovstvami Slovenska na Štrbskom Plese. S príjemne naladenou a uvoľnenou lyžiarkou sme rozobrali celú sezónu, dôraz sme pochopiteľne kládli na olympiádu a juniorský šampionát.

Jančová strávila v Číne takmer mesiac, tak sa dozviete napríklad aj to, aké jedlo si dopriala hneď po návrate domov. Zvedaví sme boli aj na jej sponzorov a partnerstvo s HKM Zvolen, ale aj plány do budúcej sezóny.

Rebeka, stretávame sa takmer po roku. Čo sa zmenilo vo vašom živote? Všimol som si, že ste sa stali držiteľkou vodičského preukazu...

Mám teda ten vodičský preukaz (smiech). Najväčšou zmenou je asi výmena trénera, ktorým sa stal Ján Kvasnička. Stihla som byť v Číne, odkiaľ som letela do Kanady a potom zas späť. Celkom dlhá sezóna to bola. Aj keď stále ešte neprišiel oddych, potom sa následne budem venovať škole a prípravám na novú sezónu.

Akoby ste komplexne zhodnotili svoju sezónu 2021/2022. Začali ste ju v novembri v Taliansku a skončili len prednedávnom v Špindlerovom Mlyne a na majstrovstvách Slovenska v Štrbskom Plese...

Sezóna bola celkom vyčerpávajúca. A nebola taká bohatá na výsledky, ale skôr na skúsenosti. Predsa len, na olympiáde som bola takmer celý mesiac a nenaháňala som výsledky a body na ostatných pretekoch.

Odtiaľ som išla na juniorský svetový šampionát do Kanady, kde som tiež bola prakticky dva týždne. Takže dva mesiace som najmä cestovala. So sezónou som celkom spokojná. Veľmi sa teším, že v posledných pretekoch v Špindlerovom Mlyne som si vyjazdila 31 bodov v obrovskom slalome.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: Čo nakoniec zavážilo, že sa Rebeka Jančová dostala na olympiádu

Ako si spomína na svoje najlepšie umiestnenia v sezóne 2021/2022

Ako sa jej spolupracovalo s psychologičkou a v čom jej pomohla

Ako vníma s odstupom času účinkovanie na olympiáde v Pekingu

Ako vnímala to, že sa v tímovej súťaži postaví proti Mikaele Shiffrinovej

Akú chybu spravila v súboji so Shiffrinovou

Ako prežívala zlato Petry Vlhovej

Aké bolo prvé jedlo, na ktorom si po príchode z olympiády pochutila

Ako hodnotí svoje účinkovanie na juniorských MS

Ako sa jej podarilo finančne zvládnuť aktuálnu sezónu

Na akých lyžiach bude jazdiť v budúcom ročníku

Čo bude Jančovej prioritou v nasledujúcej sezóne

Na pretekoch Európskeho pohára ste sa predstavili len vo Švajčiarsku v decembri 2021. Viac ste sa zameriavali na FIS Cup (čo je 3. liga) a juniorské šampionáty. Prečo?

Na tieto preteky sme sa hlavne zameriavali kvôli nominácii na olympiádu. Preto sme sa nejako nehrnuli do Európskych pohárov, pretože tam by som si zrejme body nevyjazdila a bola by to strata času. Potrebné body som si vyjazdila v Super G a v obrovskom slalome. Ale či pôjdem do Pekingu, bolo napínavé až do poslednej chvíle.

Išlo o to, že dve dievčatá, ktoré už dlhšie nelyžovali, tak znovu začali, kvôli šanci dostať sa na olympiádu. Tým, že bola korona, tak platili body spred dvoch rokov a aj keď baby nelyžovali, mali ich. A obe sú veľmi dobré v slalome. Zajazdili ďalšie dobré slalomy, kde ich potvrdili a ešte nejaké ďalšie body pridali. Takže vôbec nebolo isté, či do Pekingu pôjdem, ale olympijský výbor sa napokon rozhodol, aj kvôli budúcnosti, že na olympiádu pôjdem ja.

Rebeka Jančová na trati v Pekingu (zdroj: TASR)

Medzi vaše najlepšie umiestnenia v tejto sezóne patrí 5 druhých miest, z toho v štyroch prípadoch v stredisku Santa Caterine, a navyše, v troch prípadoch ste skončili za Britkou Andersonovou. Ako si spomínate na tieto zápolenia s ňou pred Vianocami?