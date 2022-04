Matuška mal premiéru s novou formulou: Najskôr sa mierne trápil, potom zabral a skončil štvrtý

Slovakia Ring hostil úvod kopcovej sezóny po druhýkrát.

ZVOLEN. Už v závere vlaňajšieho roka Martin avizoval, že nastal čas na výkonnostný posun a zmenu techniky. Formulu Intech FŠ, s ktorou odjazdil ostatné sezóny, nahradil ľahším a výkonnejším monopostom Tomis 99/04.

„Nová formula je asi o 50 kilogramov ľahšia a približne o 80 koní výkonnejšia,“ vysvetľuje Zvolenčan. „Okrem toho, že som si musel zvykať na novú formulu aj po jazdeckej stránke, tak mi život trochu komplikoval aj fakt, že spojka tu nie je ovládaná nohou, ako na bežnom aute, ale je na volante, čo pri tom adrenalíne a rýchlosti mohlo spôsobovať problém. Relatívne rýchlo sme však si na seba zvykli.“

Pri zmene techniky každý pretekár potrebuje nejaký čas a odjazdené kilometre, aby sa zladili. Vzhľadom na okolnosti však Matuška veľa možností na zvykanie si nemal. Chvíľa pravdy prišla priamo až na pretekoch na Slovakia Ringu.

Prvý deň mierne vytrápil seba aj formulu

Pretekársky okruh neďaleko Dunajskej Stredy sa po vlaňajšku znova stal dejiskom úvodného podujatia MSR PAV 2022. Usporiadatelia pripravili dva samostatne bodované súťažné dni, v rámci ktorých sa odjazdilo vždy päť jázd (3+2, respektíve 2+3 tréningy a súťažné jazdy).

O výsledkoch rozhodovali po obidva súťažné dni dva najrýchlejšie časy zo súťažných jázd. Čo však najviac zaskočilo pretekárov, bolo chladné aprílové počasie. Noc pred pretekmi dokonca popadal sneh, ktorý sa našťastie rýchlo roztopil. „Odhadujem, že teplota vzduchu mohla byť v sobotu tak na úrovni 4 °C, a teplota trate azda päť stupňov,“ hovorí Maťo Matuška.

„Ťažko preto vravieť o ideálnych podmienkach. Pri predošlej formule som už vedel, čo môžem čakať. Teraz som však začínal úplne od nuly. Hľadal som brzdné body, zvykal si na iný jazdný štýl a navyše sa moje pneumatiky v daných podmienkach ani zďaleka nestihli zahriať do optimálnej teploty. Bol som z toho nervózny a trocha som vytrápil seba aj formulu,“ priznáva otvorene Zvolenčan a pokračuje: „Mojim cieľom bolo priblížiť sa časom niekde na úrovni jednej minúty a tridsať sekúnd. Za daných okolností som to však nedokázal.“

Výsledkom v súčte prvého súťažného dňa tak napokon bolo deviate miesto v absolútnom hodnotení, druhé miesto v Kategórii II. a víťazstvo v Skupine D/E2-2000.

V nedeľu o poznanie lepšie

V nedeľu sa podmienky o čosi zlepšili. Nebolo príliš teplejšie ako v sobotu, ale zubaté slnko predsa dokázalo trochu zohriať asfalt. „Možno aj preto sa mi podarilo priblížiť teplotu pneumatík k optimálnemu pracovnému oknu,“ vraví pretekár tímu Matuška Motoršport, ktorého časy to len potvrdzovali.

Už v jeho prvej súťažnej jazde sa chronometer zastavil na úrovni 1:30,9; a priblížil sa k Maťovmu najlepšiemu vlaňajšiemu času 1:30,1.

„V nedeľu som jazdil oveľa pokojnejšie. Zlepšilo sa počasie a ja som mal väčšiu dôveru vo formulu. Pritlačil som, no v daných podmienkach som „hrabal“ ešte aj na dvojke. Miestami to ustreľovalo aj v stope a stratil som cenné stotinky, ktoré mi napokon chýbali k lepšiemu umiestneniu,“ zhrnul Matuška.

Napriek tomu však výsledkom druhého súťažného dňa boli body za štvrté miesto v absolútnom hodnotení, druhé miesto v Kategórii II a víťazstvo v Skupine D/E2-2000.

„Úvodné preteky na Slovakia Ringu nám ukázali rozloženie síl,“ bilancuje Zvolenčan.

„Myslím si však, že môžem byť s výsledkami spokojný. Domov si veziem nové poznatky a domáce úlohy. Vyzerá to tak, že s formulou si budeme rozumieť. Už viem, čo musím pomeniť a inak nastaviť, aby to fungovalo ešte lepšie. Formula má potenciál. Verím, že keď sa mi podarí na Tomis lepšie zvyknúť, dostať ho viac do ruky, tak by umiestnenia v TOP5, a možno aj TOP3, mohli byť častejšie. Najbližšie nás čakajú preteky na Ostrej Lúke, ktoré sa konajú na prelome apríla a mája. Pre mňa to budú domáce preteky, na ktoré sa veľmi teším a na ktoré všetkých s radosťou pozývam. Verím, že sa mi podarí potešiť vás pekným výsledkom.“