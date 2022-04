Futbalový servis: Zvolenu k výhre pomohol len 18-ročný brankár, Stožok potvrdil dobrú formu

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola a nová rubrika I. triedy – hviezdy kola.

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Rim. Sobota – nehralo sa pre nespôsobilý terén (odložené na 13.4.)

Ostatné výsledky 17. kola: Bánová – L. Štiavnica 2:0, D. Kubín – Krásno 4:1, Fiľakovo – Lučenec 0:0, Kalinovo – Žarnovica 1:2, Podkonice – Čadca 1:2, O. Veselé – Martin 0:1, L. Hrádok – Rakytovce 1:2

1. D. Kubín 17 13 0 4 53:21 39

2. Martin 17 12 2 3 31:14 38

3. Rakytovce 17 11 4 2 36:13 37

4. O. Veselé 17 10 3 4 35:16 33

5. Bánová 17 9 3 5 27:11 30

6. Kalinovo 17 9 2 6 23:18 29

7. Lučenec 17 9 2 6 22:22 29

8. Podkonice 17 8 2 7 34:22 26

9. Fiľakovo 17 7 4 6 22:22 25

10. Kováčová 16 7 3 6 25:24 24

11. L. Štiavnica 17 4 5 8 20:24 17

12. Krásno 17 4 3 10 25:29 15

13. L. Hrádok 17 4 2 11 21:51 14

14. R. Sobota 16 3 2 11 11:39 11

16. Žarnovica 17 3 1 13 15:47 10

16. Čadca 17 1 4 12 16:43 7

IV. liga skupina Juh

Málinec – Zvolen 1:3 (1:1)

Góly: 38. D. Kamas – 45. R. Greško, 67. Viktor Tóth, 78. G. Snitka. R Petrík, 200 divákov

Zvolen: S. Husár – J. Nosko, M. Považanec, A. Kazachek, J. Sudimak (84. M. Oboňa), F. Sylvester, M. Bobok (88. S. Poliak), Viktor Tóth, R. Greško, P. Telúch, Jakub Tóth (61. G. Snitka)

Pre Zvolen išlo o prvý duel jari. Prvý polčas bol bojovný, na ihrisku bolo veľmi veľa osobných súbojov. Obrovskú šancu mali Zvolenčania v úvode zápasu, sami šli na brankára, ale šancu nepremenili. Potom si v 18. minúte postavil loptu na biely bod Pavol Telúch, ale pokutový kop nepremenil.

MFK za to pykal. Málinec šiel do vedenie zásluhou Kamasa v 38. minúte. Hostí to nepoložilo a ešte do polčasu dokázali v 45. minúte vyrovnať zásluhou Greška, ktorý individuálnu akciu, keď šiel sám na brankára, dokázal aj zakončiť. Druhé dejstvo sa už nieslo plne v réžii Zvolenčanov, ktorí dominovali.

Hostia dokázali kombinačným futbalom súpera prečísliť. V 67. minúte zvýšil na 2:1 Viktor Tóth. Zvolen sa dočkal aj tretieho gólu, v 78. minúte sa presadil striedajúci matador Snitka. Hostia mali hru pod kontrolou, ale v samotnom závere v nadstavenom čase dostali možnosť penalty aj domáci hráči.

Vyznamenal sa pri nej mladý brankár Zvolena Husár, ktorého vytiahli tréneri do áčka z dorastu. Len 18-ročný gólman podal výborný výkon v celom zápase. Hostia boli lepší a zaslúžene si na svoje konto pripísali tri body.