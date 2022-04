Pohronské derby pre Zvolen: HKM chválil Bystricu, z ich kabíny znelo: Postup sme si zaslúžili

Piaty zápas rozhodli Zvolenčania až v predĺžení.

Radosť hokejistov HKM Zvolen po postupe do semifinále. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ZVOLEN. Pred piatym duelom museli obaja tréneri urobiť zmeny v zostave. Veľká strata pre HKM je dlhodobé zranenie Maroša Jedličku, ktorý po faule Jakea Cardwella bude pauzovať minimálne pol roka a žiaľ, zrejme príde aj o juniorský svetový šampionát.

Zvolenčania podali ešte pred zápasom podnet na disciplinárnu komisiu SZĽH, aby pozastavila činnosť práve Cardwellovi za tento zákrok, čo im aj vyšlo a do tohto duelu za kanadský obranca zasiahnuť nemohol. Trest žiadal Zvolen aj pre Miloša Bubelu za jeho zákrok na brankára Rahma, jemu síce disciplinárka štart povolila, ale pre zranenie do zápasu nezasiahol.

Aj keď o jeho zranení je možné pochybovať, pretože bolo jasné, že za svoj zákrok na gólmana by bol terčom Zvolenčanov... Bystričanom chýbalo zo základnej zostavy až 5 kľúčových hráčov. Zvolenčanom traja. V tretej obrannej dvojici sa predstavil Jozef Sládok, obranca Meliško bol pred zápasom písaný ako krídelník vo štvrtom útoku.

Zranenie Petra Kriegera

Od začiatku bolo cítiť miernu nervozitu. Barani si chceli odvrátiť koniec sezóny, Zvolenčania potrebovali urobiť finálny krok k postupu do semifinále. Lazaret Zvolena sa však rozšíril o najproduktívnejšieho hráča HKM Petra Kriegera, keď Gabor si do neho nakorčuľoval a zadkom odstavil. Americký útočník spadol nešťastne a z ľadu odišiel s držiacim ramenom rovno do šatne.

Následne na to hrali hostia presilovku, keď na trestnú lavicu šiel obranca Sládok. Napätie a nervozita sa stupňovali. Bystričania zaskočili Zvolen otváracím gólom po peknej kombinácii, na konci ktorej bol Fossier. Hra bola rozháraná, ale HKM vyrovnal zásluhou obrancu Diakova, ktorý dorazil puk po Saracinovej strele za chrbát bezmocného Wenningera.

Zvolenčanov zaujímal zdravotný stav Petra Kriegera. Mal bolesti ramena, ale ako to býva pri zámorských hráčoch cez play off, chcel v hre pokračovať, ale lekári Zvolena mu to neumožnili.

Vyrovnaný stav a opatrnosť

Kvalita bola na strane Zvolena, aj keď nebezpečnejšie pokusy mali Barani. HKM však postupne zvyšoval intenzitu útokov, čo vyústilo do druhého gólu, keď Zuzin pekne našiel voľného Haina, ktorý spomedzi kruhov prestrelil brankára hostí a bolo 2:1.