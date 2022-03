Futbalový servis: Všetko hralo proti Kováčovej, tá sa nevzdala. Remíza má pre Pliešovce cenu zlata

Prinášame vám tradičný futbalový servis od III. ligy po oblastné súťaže. Výsledky, komentáre, zostavy a nechýba ani jedenástka kola zostavená z tímov našich zástupcov od III. po V. ligu.

Tipos III. liga Stred

L. Štiavnica – Kováčová 2:2 (1:0)

Góly: 16. Š. Koleň, 54. Š. Gajdoš – 72. M. Turák, 89. K. Psársky, ŽK: 4 – 5, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Krajči, 100 divákov

L. Štiavnica: P. Kulich – S. Maslo, M. Kohút, Š. Gajdoš (63. P. Ondrík), P. Hoferica, Š. Koleň, M. Eliaš, K. Múdry, J. Mihálik, A. Klačko, J. Hrdina (77. S. Varga)

Kováčová: A. Tuček – B. Žilinec (16. K. Psársky), M. Bariak (19. M. Barta), P. Majerčík, V. Slovák, V. Mojžiš, M. Macko (71. J. Hámorník), F. Fejerčák, M. Fekiač (76. R. Duda), M. Turák, L. Lauč

Pre Kováčovú bol úvodný zápas jari poriadne smolný. Počas rozcvičky si Giertl obnovil zranenie. Úvod zápasu vyšiel Prameňu. Už v 3. minúte mal Fejerčák dobrú šancu, ale nedokázal ju využiť. Hra sa postupne vyrovnala, ale Kováčová prišla o dvoch stopérov – Žilinca a Bariaka. Išli do hlavičkového súboja, ale obaja skončili v nemocnici s tržnými ranami.

Tréner Biba musel poriadne zamiešať zostavou, z klasických štyroch obrancov hral v poli len jeden. Počas toho, ako stopérov Prameňa ošetrovali, domáci to využili a šťastným gólom zo skrumáže otvorili skóre. Kováčová však aj po prestriedaní domácich do vyložených šancí nepúšťala a snažila sa udržať domácich hráčov na uzde.

Po zmene strán Psárskeho vysunul kolmou prihrávkou Mojžiš, domáci túto situáciu ratovali aj za cenu červenej karty, pod sprchy putoval Maslo. Slovák zahrával štandardnú situáciu, ale domáci gólman Kulich jeho pokus aj s dávkou šťastia vytlačil na rohový kop.

Prameň hru zjednodušil a otvoril, možno aj viac, ako by sa žiadalo, a to Liptáci využili v 4. minúte po brejkovej situácii. Presadil sa Gajdoš. Kováčovú to nezlomilo. Pokračovala v otvorenom futbale, rýchlymi prihrávkami sa dostávali na súperovu polovicu. V 72. minúte hostia znížili po štandardnej situácii, keď Slovák nacentroval loptu na Turáka – 1:2.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: ▪ Čo povedal o zápase tréner Kováčovej Biba ▪ Prečo Pliešovce považujú zisk bodu za víťazstvo ▪ Kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola ▪ Výsledky, zostavy a komentáre zo zápasov IV. a V. ligy ▪ Výsledky, zostavy a komentáre zo zápasov I. triedy ObFZ Zvolen

Veľkú šancu mal striedajúci Duda, ale brankár domácich ho vychytal. Ďalšiu šancu mal opäť Slovák, ale domáci brankár stále odolával tlaku hostí. Kováčová sa dočkala v 89. minúte, keď Duda našiel peknou prihrávkou Psárskeho a Prameň dokázal vyrovnať. Veľkú pochvalu za predvedený výkon si zaslúžia hráči Kováčovej, proti ktorým bolo úplne všetko od začiatku tohto zápasu.