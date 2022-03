Mária Holá: Epilepsia môže byť aj dedičná

Lekárka neradí násilím otvárať pacientovi ústa.

Fialový deň (Purple Day), tak sa označuje medzinárodný pamätný deň, ktorý pripadá na 26. marca a venovaný je ľudom s epilepsiou. Medzinárodná kampaň, ktorá zvyšuje povedomia o epilepsii na celom svete, sa začala v roku 2008.

Ľudia si tento deň môžu uctiť nosením fialovej stužky alebo sa môžu obliecť do fialovej farby či levanduľového odtieňu a podpořili tak ľudí s touto chorobou.

Ide o chronické ochorenie mozgu, ktorým môžu trpieť všetky vekové kategórie. Ako sa epilepsia identifikuje, lieči, na čo treba dbať, ak sme svedkom, že má niekto epileptický záchvat, a čo je pri tejto diagnóze najdôležitejšie, hovorí Mária Holá, lekárka z Nemocnice Zvolen.

Čo je epilepsia a ako sa lieči?

Epilepsia je chronické ochorenie mozgu charakterizované opakovaným výskytom epileptických záchvatov. V liečbe sa používajú ako lieky antiepileptiká, v indikovaných prípadoch je liečba epileptochirurgická, eventuálne sa využívajú iné špecifické postupy, ako je stimulácia blúdivého nervu, niektorých častí mozgu.

Pri sekundárnych, teda provokovaných záchvatoch liečime primárnu príčinu záchvatu, čo môže byť napríklad mozgový nádor alebo zápal.

Aké sú príznaky epilepsie?

Ide o náhlu zmenu klinického stavu pacienta spôsobenú patologickou hypersynchrónnou aktivitou mozgu.

Môže ísť o náhly záraz v činnosti, zmenu psychického stavu, opakované (pseudo)účelné pohyby, zášklby tela, tŕpnutie, senzorické prejavy, záblesky v zornom poli, pocity už videného, zažitého, príznaky zo strany tráviaceho traktu - tzv. epigastrická aura, náhle stavy poruchy vedomia s pádom, kŕčmi tela.

Čo vyvoláva epileptický záchvat?

Z tohto hľadiska môžeme hovoriť o dvoch skupinách záchvatov - idiopatických a symptomatických. Za skupinou záchvatov idiopatických stojí spravidla vrodená funkčná porucha mozgu.

Príčinou symptomatických, provokovaných záchvatov býva iné ochorenie mozgu, napríklad detská mozgová obrna, vrodená vývojová chyba mozgu, nádor, cievna mozgová príhoda, úraz, toxické poškodenie mozgu, zápal, ale aj porucha vnútorného prostredia organizmu.

Záchvat sa môže vyskytnúť v komplexe abstinenčných príznakov, napríklad u alkoholikov, pri vynechaní niektorých dlhodobo užívaných niektorých liekov, pri otravách.

Ako dlho trvá epileptický záchvat?

Je to rôzne. Od niekoľkých desiatok sekúnd až po hodiny, hovoríme o tzv. status epilepticus.

Aké vyšetrenia musí pacient podstúpiť?

V úvode je to klinické neurologické vyšetrenie, laboratórny rozbor krvi. Nasleduje zobrazovacie vyšetrenie mozgu (CT, MR) a elektroencefalografické vyšetrenie (EEG), doplnené indikácie o vyšetrenie EEG po spánkovej deprivácii. V špecializovaných centrách je nožné realizovať aj video - EEG monitoring, invazívne EEG so zavedením elektród na povrch alebo do tkaniva mozgu a funkčné MRI.

Ako sa epilepsia lieči u dospelých a ako u detí?

Možnosti liečby sú prakticky identické, v prvom rade je medikamentózna. Pri zle kompenzovaných epilepsiách, v kontexte ďalších nálezov, sa individuálne zvažuje aj epileptochirurgická liečba, stimulácia nervus vagus.

V prístupe k liečbe sú dôležité režimové opatrenia - pravidelný spánkový režim, vyhnúť sa faktorom, ktoré môžu záchvat vyprovokovať, hlavne alkohol, energetické nápoje, vynechanie liečby.

Je pravda, že epilepsia je duševná porucha a že sa aj dedí?

Epilepsia má podklad organický, teda telesný. Ak je v konkrétnom prípade príčinou epilepsie geneticky podmienená odchýlka - mutácia, tá môže byť prenesená na potomka a následne môže dôjsť u neho aj k rozvoju ochorenia.

Koľko pacientov navštívi ambulanciu za rok?

V minulom roku našu ambulanciu navštívilo 318 pacientov s epilepsiou.

Ako mám postupovať, ak sa ocitnem v prítomnosti človeka, ktorý dostal epileptický záchvat?

Snažíme sa zabezpečiť, aby sa pri záchvate človek neporanil. Dobre je všimnúť si príznaky pri záchvate - napínanie končatín, kŕče, pozáchvatovú zmätenosť, agresivitu a dĺžku jeho trvania, čo sú údaje dôležité pre zdravotníkov.

Nesnažím sa násilím otvoriť pacientovi ústa, vyťahovať jazyk, dávať mu niečo do úst, neprimeraným násilím brániť kŕčom. Rýchlu zdravotnú pomoc voláme vždy, keď ide o prvý záchvat, kumuláciu záchvatov, pacient sa nepreberá po piatich minútach, ostáva dezorientovaný, má poranenie alebo napríklad oslabenie končatín, zvracia, udáva silné bolesti hlavy.