Matuška s novou formulou. Ambície má vyššie, vo svojej triede chce zabojovať o titul

Pred štartom novej motoristickej sezóny sme nahliadli do kuchyne Martina Matušku.

Martin Matuška so svojim novým monopostom Tomis 99/04. (Zdroj: Martin Paľov - Motorsportmedia)

ZVOLEN. S prichádzajúcou jarou začína pomaly, ale isto klopať na dvere aj nová motoristická sezóna. V meste pod Pustým hradom má motorizmus veľmi dlhú tradíciu. Aj keď pretekárov a nadšencov výrazne ubudlo, nájde sa ich predsa len ešte pár, ktorí aj napriek mnohým nástrahám holdujú tomuto športu.

Pomyselnú vztýčenú vlajku držia dve rodiny – Matuškovci a Beníkovci. V úvode našej predsezónnej sondy sa zameriame na 37-ročného zvolenského rodáka Martina Matušku, ktorý avizuje útok na najvyššie priečky.

Do ďalšej sezóny s novým výkonnejším tátošom

Najdôležitejšou zmenou je zmena súťažnej techniky. Matuška vymenil formulu Intech FŠ za nového a silnejšieho tátoša Tomis 99/04. Počas zimnej prestávky sa tak v tíme Matuška Motoršport zamerali na malé úpravy na novom monoposte.

„Ešte predtým, ako som nový monopost kúpil, tak jeho starému majiteľovi sa pokazil motor, urobil jeho generálku. My sme menili bezpečnostné pásy a podobne. Vymenil som homologované prvky, ktoré už boli po expirácii. Plus som upravoval maličkosti ako miesto pre sedenie, opierku hlavy a ďalšie detaily,“ priblížil pre MY pretekár Martin Matuška.

Ako ďalej dodal, závažnejšie zmeny a vylepšenia sa však na formuly neriešili. Matuška má za sebou zatiaľ len jedno prevezenie, žiadne testovacie jazdy pred sezónou sa nekonali.