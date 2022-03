Diaľničná sa vracia na most na R1 pri Hronskej Breznici

Opravu mosta sprevádzali vlani niekoľkokilometrové kolóny.

HRONSKÁ BREZNICA. V najbližších mesiacoch bude čiastočne obmedzená premávka na rýchlostnej ceste R1 v kilometri 137,400 – 138,600 v úseku mosta pri Hronskej Breznici v okrese Zvolen.

Dôvodom je komplexná oprava mosta. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Obmedzenie sa týka obdobia od 19. marca od 7.00 h do 17. júla do 18.00 h. „Doprava bude v tom čase presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne,“ uvádza NDS.

Diaľničná tak pokračuje v prácach, s ktorými začala vlani. Vtedy opravovala ľavý most v smere na Žiar nad Hronom, teraz prichádza na rad oprava pravého mosta v smere na Zvolen.

Práce na moste, ktorý premosťuje rieku Hron, železničnú trať a cestu tretej triedy, trvali vlani viac ako štyri mesiace; od polovice júna takmer do konca októbra a priniesli niekoľkokilometrové kolóny najmä v čase dopravnej špičky.

Úsek medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom trvala vodičom v takých chvíľach viac ako hodinu.

Most pri Hronskej Breznici je dlhý 337,37 metra, jeho plocha dosahuje 5445 metrov štvorcových.