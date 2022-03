Súboru Podpoľanec chýbajú noví mladí ľudia

Generačnú výmenu zbrzdila pandémia.

DETVA. V zložení Folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy cítiť, že tri výberové konkurzy pre nových členov počas pandémie nového koronavírusu neboli. V rozhovore pre TASR to povedal jeho riaditeľ Jaroslav Černák s tým, že súboru v súčasnosti príchod mladých ľudí chýba.

„Hľadali sme ich, aj sme ich dotiahli. Prestávky a prerušenie činnosti, ktoré spôsobili protipandemické opatrenia, však spôsobili, že po nich už na tréning neprišli,“ podotkol s tým, že mládež, ktorá chcela tancovať, nemala šancu ani začať.

„Prešli tak dva roky a čas, ktorý ich mohol v súbore naštartovať a niečo naučiť, pre pandémiu stratili,“ zdôraznil a spomenul, že v Podpoľanci tak ostali ľudia, ktorí už vedia tancovať. „A tí, ktorí to nevedeli a chceli sa to naučiť, nedostali šancu. To je najhoršie, čo nám pandémia priniesla,“ poznamenal.

„Musíme však byť optimisti. Máme výzvu zachovať tieto pekné veci pre budúcnosť a nájsť mladých, ktorí by prišli do súboru hrať a spievať. Aby bolo zabezpečené jeho fungovanie v tanečnej, speváckej a aj hudobnej zložke do ďalších rokov,“ zhrnul.

Počas pandémie udržali Podpoľanec v činnosti dve udalosti; účasť v televíznom folklórnom programe a príprava na oslavy 45. výročia súboru. „Pôvodne mali byť v roku 2020, pre covid však boli vlani v lete. Počas nich sme sa rozlúčili s členmi, ktorí v súbore dlhé roky účinkovali,“ konštatoval.

Pri výročiach súbor prechádza generačnou výmenou. „Niektorí zo súboru odídu a noví členovia prichádzajú,“ spresnil.

V súbore funguje generácia od 14 do 30 rokov. „Niektorí vydržia dlhšie, iní kratšie, koniec prichádza napríklad po odchode na vysokú školu alebo do práce. Ostávajú však u nás aj po ukončení školy, keď im práca dovolí venovať sa činnosti v súbore,“ uviedol Černák.

S príchodom jari chcú folkloristi začať trénovať dvakrát až trikrát do týždňa a pripravovať sa tak na letné slovenské folklórne festivaly. „Neplánujeme žiadne cestovanie do zahraničia, chceli by sme až v roku 2023,“ dodal riaditeľ.

Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Podpoľanec má 60 členov, tvoria ho spevácka, hudobná a tanečná zložka.