Bronzový Peter Zuzin: Vôbec som nečakal, že by sa nám mohlo takéto niečo podariť

Veľký rozhovor s bronzovým medailistom z Pekingu – Petrom Zuzinom.

ZVOLEN. Spoločne so zlatou Petrou Vlhovou sa bronzovým hokejistom aspoň na chvíľu opäť podarilo spojiť celé Slovensko.

Ako olympijský hokejový turnaj postupne plynul, celý národ si rozpomenul na zlaté hokejové časy spred 20 rokov, ale istotne aj na vydarenú olympiádu vo Vancouveri 2010, či svetový šampionát v roku 2012.

Bronzové olympijské medaily zo zimných olympijských hier sú obrovským úspechom slovenského hokeja. Fanúšikov toho zvolenského môže tešiť fakt, že v Pekingu sa predstavilo až 6 odchovancov HKM. Štyria hráči Peter Zuzin, Kristián Pospíšil, Miloš Kelemen, Marek Ďaloga a dvaja tréneri - Andrej Podkonický s Jánom Lašákom.

Po oficiálnych oslavách v Bratislave sa hráči rozpŕchli do svojich klubov, v ktorých momentálne pôsobia, a nemohli chýbať ani oslavy v kruhu najbližších. Na rozhovor s bronzovým útočníkom Petrom Zuzinom sme si teda počkali pár dní, ale napokon to stálo za to.

Najskôr sa strelec jedného olympijského gólu stretol s fanúšikmi na vedľajšej ľadovej ploche HKM Zvolen, potom nám ochotne poskytol rozhovor o tomto obrovskom úspechu slovenského hokeja. Síce už viditeľne unavený z mediálnych povinností, no stále pozitívne a príjemne naladený.

V úvode sa vrátim na samotný začiatok. Ako ste vnímali, že ste sa dostali do olympijskej nominácie?

Popravde, či sa do nej dostanem som vnímal 50 na 50. Švajčiarsky pohár, ktorý som absolvoval s reprezentáciou, mi vyšiel celkom dobre, tak som mal nádej a šancu nominovať sa na olympiádu, ale to iba v prípade, ak by nešli hráči z NHL.

Neskôr som mal obavy, lebo pár dní pred spoločným zrazom v Bratislave sme tu vo Zvolene boli viacerí v karanténe, keďže sme mali pozitívne výsledky testov na covid. Už keď som bol negatívny a šiel som do do bratislavskej bubliny na zraz, vedel som, že na olympijské hry pôjdem. Avšak, úplne som si to uvedomil až vtedy, keď už som sedel v lietadle a začal som si to užívať.

Ďalej sa v rozhovore okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Prečo tímu nevyšli prvé dva zápasy v skupine proti Fínsku a Švédsku ▪ Ako si spomína na svoj gól proti Lotyšom ▪ Aký to je pocit streliť gól na olympijskom turnaji ▪ Ako sa mu spolupracovalo v jednom útoku s Kelemenom a Krištofom ▪ Či si veril na nájazdy, keby ho tréneri vybrali ▪ Čo mu išlo v hlave počas štvrťfinálových nájazdov proti USA ▪ Či bol počas olympiády v kontakte s najbližšími a či riešil sociálne siete ▪ Čo bolo hlavnou príčinou semifinálovej prehry ▪ Čo bolo zlomovým momentom duelu o bronz ▪ Ako prežíval oslavy v Pekingu ▪ Čo hovorí na oslavy v Bratislave ▪ Či sa dá porovnať jazda na otvorenom autobuse Bratislavou s vlaňajšou, keď Zvolen vyhral titul ▪ Či ho čakalo doma nejaké prekvapenie ▪ Ako vnímal fakt, že v tíme bolo až 6 odchovancov zvolenského hokeja ▪ Ako sa mu hralo pod vedením Craiga Ramsaya ▪ Ako sa cítil v Číne a ktoré jedlo mu najviac chýbalo ▪ Či videl aj nejaké iné športy ▪ Čo by chcel v kariére ešte dosiahnuť

Úprimne, dokázali ste si predstaviť pred turnajom, že prídete domov s medailou?

Úplne úprimne poviem - nie. Vôbec som nečakal, že by sa nám mohlo takéto niečo podariť. Myslím, že sme tomu všetci začali veriť, až keď sa začala vyraďovacia fáza, v ktorej sme porazili Nemcov a čakali nás Američania.