Jančová vyzvala Shiffrinovú: Bola som veľmi nažhavená, chcela som ísť naplno

Rebeka Jančová bola súčasťou slovenského tímu v záverečných pretekoch v alpskom lyžovaní na ZOH v Číne.

JEN-ČCHING. Slovenskí reprezentanti v alpskom lyžovaní vypadli v nedeľnej tímovej súťaži na ZOH v Pekingu už v osemfinále.

V boji o postup medzi elitnú osmičku nestačili na favorizovaný tím USA na čele s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v stredisku Jen-čching stále čaká na prvý cenný kov. Američania uspeli 3:1, čestný bod pre slovenský tím získal Adam Žampa v poslednom štvrtom súboji.

Osemfinálový súboj odštartovala zvolenská lyžiarska nádej Rebeka Jančová, ktorej žreb prisúdil hviezdu najväčšieho rangu – Mikaelu Shiffrinovú. Osemnásťročná Zvolenčanka nemala čo stratiť, mohla len prekvapiť.

Jančová mala výhodnejšiu modrú dráhu, ale zaspala na štarte, a aj keď v druhej polovici trate výrazne zrýchlila, v cieli napokon stratila na Shiffrinovú 64 stotín sekundy.

„Mala som problém na štarte, bola som netrpezlivá. Pokazila som to, čo ma mrzí. Ale bola som veľmi nažhavená. Po štarte som ju chcela dobehnúť, aj som mala pocit, že sa približujem, ale nepodarilo sa to. Ja som si nepripomínala, kto je proti mne, ale že to je obyčajný človek. Chcela som ísť naplno,“ povedala po pretekoch Jančová.

Jediný bod pre Slovákov získal Adam Žampa. Mikaela Shiffrinová sa napokon medaily na týchto olympijských hrách nedočkala, keď Američania skončili štvrtí. V súboji o bronz nestačili na Nórov. Zo zlata sa tešili Rakúšania, druhí skončili Nemci.