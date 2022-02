Bronz, ktorý má cenu zlata. O medailu sa zaslúžilo aj 6 odchovancov zvolenského hokeja

Podľa slov Andreja Podkonického Crai Ramsay otočil slovenský hokej naruby.

PEKING, ZVOLEN. Celé Slovensko je na nohách vďaka famóznej lyžiarke Petre Vlhovej a slovenským hokejistom, ktorí prepísali históriu. To, čo sa nepodarilo našej najsilnejšej generácii na hrách vo Vancouveri 2010, sa podarilo výberu kanadského kouča Craiga Ramsayho.

Presne 30 rokov po zisku poslednej spoločnej hokejovej federálnej medaily na olympijských hrách – bronz v Albertville 1992 a 20 rokov po zisku historického titulu majstrov sveta v Göteborgu 2002, tím okolo kapitána Mareka Hrivíka vybojoval pre Slovensko bronz na hrách v Pekingu po víťazstve 4:0 nad Švédskom.

Zvolenská stopa

Na tomto obrovskom úspechu slovenského hokeja má nemalú zásluhu hokejová škola stále aktuálnych majstrov Slovenska HKM Zvolen. V Pekingu boli totiž súčasťou bronzového tímu až šiesti odchovanci zvolenského hokeja – Peter Zuzin, Miloš Kelemen, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, na lavičke sa o tento historický úspech pričinili asistent trénera Andrej Podkonický a tréner brankárov Ján Lašák.

Ramsay taký tím ešte nevidel

Pre celé Slovensko má tento bronz cenu zlata. Systematická práca kanadského trénera Craiga Ramsayho a jeho realizačného tímu slávila úspech. Práve tento 70-ročný Kanaďan priniesol do slovenského hokeja opäť iskru, odhodlanie, radosť z neho a zmenil naše myslenie. Nebál sa zariskovať a nominovať mladíkov na čele s Jurajom Slafkovským, ktorý ukázal, že je vychádzajúcou hviezdou slovenského hokeja. Navyše sa stal najužitočnejším hráčom celého turnaja.

„Za 50 a viac rokov, čo som pri hokeji, som nevidel taký tím, kde každý jeden hráč ´položil život´ za to, aby vyhral zápas. Komunikácia na striedačka i na ľade bola neskutočná. Hráčom som veril od prvého dňa a povedal som im jednu vec: ´Pokúsime sa vyhrať každý jeden zápas´. Nikdy nevyhráte každý zápas, ale dôležité je, že sa o to musíte snažiť. Vidieť to na tom, že sme každého prestrieľali. I zápasy, ktoré sme prehrali, sme chceli vyhrať. A to je to najdôležitejšie, to, čo sa snažíme spraviť na Slovensku," povedal tréner Craig Ramsay.

Podkonický: Ramsay otočil slovenský okej naruby

Andrej Podkonický prezradil, čo spolu s druhým asistentom Pardavým povedali hlavnému trénerovi Ramsaymu. „My sme mu poďakovali, že za tú robotu, čo tu predviedol, si to zaslúži. Obrátil slovenský hokej naruby, naučil chalanov veriť si v to, že vieme s každým vyhrať."

Samotný úspech bude rezonovať na Slovensku ešte dlho, Podkonický verí, že bude mať aj osoh: "Je to určite motivácia pre deti a pre ľudí, ktorí robia okolo hokeja. Musíme sa spojiť, nezávidieť si, nie ísť proti sebe. Musíme si zobrať to, čo Craig dával nám trénerom, to čo nás naučil. A tí, čo majú pomáhať športu, by mu naozaj mali začať pomáhať. Hokej robí Slovensku veľkú reklamu, ale podporovať treba všetky športy. Je neskutočné, že sa takej malej krajine podaril takýto úspech."

V dobe, keď je Slovensko rozdelené kvôli pandémii, politickým názorom alebo obrannej dohode s USA, sa opäť ukázalo, aký je šport silný fenomén, ktorý spája. Aspoň na chvíľu. Dáma a páni, ďakujeme vám.