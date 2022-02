Jaroslav Černák: Aj v týchto časoch sa dá žiť spoločensky

Jednou z prvých aktivít budú fašiangy v meste.

ZVOLEN. Letné prázdninové aktivity pre deti i predstavenie osobností kraja sú plány, s ktorými ide do tohto roka nový riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene Jaroslav Černák. Na začiatku roka vo funkcii riaditeľa nahradil Igora Danihela.

„Plán činnosti Podpolianskeho osvetového strediska som zdedil, pretože v januári už musela byť navrhnutá koncepcia na tento rok,“ povedal s tým, že doň ešte zakomponoval aj svoje nápady.

„Prázdninové aktivity s osvetovým strediskom budú počas celého leta, bude to niečo ako detský denný tábor,“ objasnil a dodal, že jeho víziou je tiež obnoviť kultúru strediska na sociálnych sieťach.

„Veľa divákov sa počas pandémie premiestňuje do on-line priestoru. Plánujeme rozbehnúť programy, ktoré by predstavili významné osobnosti podpolianskeho kraja. Boli by z oblasti výtvarníctva, divadla, umeleckého prednesu a aj z folkloristiky,“ priblížil.

Nový riaditeľ chce dosiahnuť, aby činnosť aj kultúra osvetového strediska bola viditeľná medzi ľuďmi. „Ozývajú sa nám starostovia z okolitých obcí, sú ochotní poskytnúť nám svoje priestory, aby sme naše aktivity a kultúru priniesli ich obyvateľom,“ poznamenal.

Do činnosti by chcel okrem Zvolena zapojiť aj mestá Detva a Krupina. „Stále je tu však pandémia a my musíme myslieť dopredu. Pripraviť nielen prezenčnú kultúru, ale aj verziu on-line prenosu. Aby sme boli pripravení, ak prídu obmedzenia,“ podotkol Černák.

V piatok (18. 2.) pripravuje stredisko kultúrnu akciu Fašiange vo Zvolene. „Chceme, aby zvolenské námestie ožilo. Pre šírenie nového koronavírusu to však nebude fašiangový sprievod, nechceme, aby sa ľudia zhromažďovali. Celé podujatie bude rozdelené na viac skupiniek, ktoré budú napríklad pri starej radnici, v parku alebo pred divadlom,“ informoval a doplnil, že v každej z nich budú iní umelci.

Na jednom mieste to budú heligonkári, spevácke skupiny, detské súbory a aj žiaci zo základnej umeleckej školy. „Skupiny si pripravujú program aj masky, vystupovať budú deti aj dospelí. Chceme ukázať ľuďom, že aj v týchto časoch sa dajú robiť akcie a dá sa spoločensky žiť,“ ukončil riaditeľ.