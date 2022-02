Na Námestí mieru plánujú ešte terénne úpravy

Práce na obnove chodníkov a ciest sú ukončené.

DETVA. Práce na obnove chodníkov a ciest na sídlisku Námestie mieru v Detve sú ukončené, na jar má mesto ešte naplánované terénne úpravy. Pre TASR to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja.

Ako dodal, bude to vyrovnanie terénu popri obrubníkoch, kde navozia ornicu a zasejú trávu. „Terénne úpravy by mali byť do 2-tisíc eur. Po zaplatení týchto prác bude celková suma za rekonštrukciu Námestia mieru 285-tisíc eur,“ upresnil.

Plánovanú rekonštrukciu Námestia mieru začalo mesto vlani na začiatku júna. Súčasťou projektu bola celková výmena povrchových vrstiev chodníkov. Vyasfaltované sú aj obslužné komunikácie vrátane parkovísk a ihriska. Obnova sa týkala ciest a plôch pre verejnosť.

Súčasťou projektu je aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska. Nové je aj zvislé dopravné značenie. Rekonštrukciou prešiel aj oporný múr pri rampe do predajne potravín.

Pri obnove sídliska mesto riešilo aj práce navyše. „Vzišli z požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta,“ poznamenal hovorca a doplnil, že sa to týkalo oddychových kruhov, prepojovacích chodníkov, odvodových žľabov a aj výškových rozdielov medzi cestou a chodníkom.