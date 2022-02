Prestupové šumy z III. a IV. ligy: V Kováčovej viacero odchodov, Zvolen avizuje zaujímavé mená

Nazreli sme do kuchyne treťoligistu z Kováčovej a štvrtoligistov zo Zvolena, Detvy a Pliešoviec.

KOVÁČOVÁ, ZVOLEN, DETVA, PLIEŠOVCE. Do štartu regionálnych futbalových súťaží ostáva ešte nejaký ten týždeň, no kluby nezaháľajú ani v tomto období. Fanúšikovia už začínajú špekulovať, kto posilní a kto opustí ich obľúbený tím.

Transferový kolotoč sa roztočil už aj v Tipos III. Lige Stred a IV. lige skupine Juh, kde nebude núdza o zaujímavé prestupy. V tretej lige má náš región zastúpenie v podobe ŠK Prameň Kováčová, vo štvrtej lige bojujú o body tímy tri – MFK Zvolen, MFK Detva a TJ Tatran VLM Pliešovce.

Kováčovej patrí v treťoligovej tabuľke po jeseni 9. miesto so ziskom 23 bodov, ktoré zverenci trénera Romana Bibu získali za 7 výhier, 2 remízy a 6 prehier. Keďže sa v lete chystá reorganizácia súťaže a zo 4 tretích líg budú len dve, ak chce Kováčová pomýšľať na účasť v III. lige, v tabuľke bude musieť poskočiť.

Naši štvrtoligisti nie sú na tom najlepšie. Pohľad na tabuľku po jesennej časti je veľavravný. Z posledných štyroch miest patria 3 našim zástupcom. Najlepšie na tom je MFK Detva, ktorá sa nachádza na 11. priečke so ziskom 13 bodov za 3 výhry, 4 remízy a 6 prehier.

Hneď za Podpoľancami sa na 12. mieste nachádzajú Pliešovce so ziskom 11 bodov, ktoré si vybojovali za 3 víťazstvá, 2 remízy a 8 prehier. Predposledné 13. miesto patrí Zvolenu, zverenci trénera Dušana Tótha získali 9 bodov za 2 výhry, 3 remízy a 8 prehier. Všetky tri tímy tak majú na jar čo zlepšovať.

Spojili sme sa so zástupcami všetkých spomínaných tímov, ktorí nám čo-to prezradili o pohyboch v kádri a ambíciách smerom do druhej polovice aktuálnej sezóny, ktorá odštartuje počas posledného marcového víkendu.

Postup siliť nebudú

Zimnú prípravu začal treťoligista z kúpeľnej obce už 11. januára, futbalisti trénujú 4-krát do týždňa. „Hovoríme to vždy a nie je to inak ani teraz. Chceme futbalom baviť ľudí,“ prezradil prezident klubu ŠK Prameň Kováčová Vladimír Volko.

Zároveň však dosť prekvapil ďalším tvrdením o ambíciách v jarnej časti. „Určite sa nebudeme siliť do postupu.“

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Mená hráčov, ktorí opúšťajú Kováčovú a kam mieria ▪ Jedno prekvapivé meno, ktoré je v Prameni na skúške ▪ Ktorí 3 hráči odišli z MFK Zvolen ▪ O aké posty má tréner Zvolena záujem ▪ Aké známe meno príde pod Pustý hrad ▪ Z akého tímu chcú Zvolenčania získať posily ▪ Kto odišiel z Detvy ▪ Prečo pod Poľanou nezháňajú posily ▪ O akých hráčov majú záujem v Pliešovciach

Tretie ligy sa majú po reorganizácii zmeniť. Zo štyroch budú len dve a na to, aby sa tam aktuálni účastníci III. ligy Stred dostali, musia byť do 8. miesta. To, že hrať o treťoligovú príslušnosť nebude priorita Kováčovej mnohých zrejme zaskočila, no potvrdzujú to aj ďalšie Volkove slová.

Dali príležitosť futbalistom z okolia