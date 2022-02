Prioritou je dokončenie bytovky a začiatok stavby oddychovej zóny

V bytovom dome vznikne osem bytov.

DOBRÁ NIVA. Dokončenie prestavby domu služieb na bytový dom, oprava chodníka na Ulici 8. marca a začatie realizácie výstavby novej oddychovej zóny s prvkami detského ihriska, to sú aktuálne plány vedenia obce Dobrá Niva, ktoré by chceli zrealizovať v tomto roku. Pre TASR to uviedol starosta Milan Jakubík.

„V bytovom dome vznikne osem bytov, ktoré by sme chceli hneď po dokončení naplniť užívateľmi. Ešte pred začiatkom výstavby novej oddychovej zóny chceme dať vypracovať urbanistickú štúdiu a následne projekt,“ priblížil plány starosta. Ako dodal, na prvú etapu budovania oddychovej zóny je v obecnom rozpočte vyčlenených 50-tisíc eur.

„Okrem toho sme požiadali envirofond o polmiliónovú dotáciu na dobudovanie čistiarne odpadových vôd. Ak budeme úspešní, novú čistiareň chceme následné prepojiť s tou starou,“ uviedol starosta.

Dnes je podľa neho napojených na kanalizáciu asi len tretina z približne 1900 obyvateľov Dobrej Nivy, pričom v pláne sú ďalšie etapy jej výstavby. Novovybudovaná čistiareň odpadových vôd by už mala zvládnuť aj objemy pripravovanej kanalizácie.