Mesto pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na Novosadoch

Súčasťou projektu sú aj ihriská.

DETVA. Mesto Detva pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na Novosadoch. Po obnove sa zóna bude využívať na športové, oddychové a spoločenské aktivity.

Projekt má zlepšiť environmentálne aspekty v mestskom prostredí, práce zahŕňajú vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Súčasťou projektu je ihrisko pre deti od troch do piatich rokov. Osadia na ňom hojdačky a bude to priestor, kde si môžu malé deti zdokonaľovať rovnováhu a loziť. Tiež ihrisko pre deti od päť do dvanásť rokov a aj pre dospelých, kde budú rôzne zostavy na rekreačné cvičenie.

„Zóny na pohybové aktivity majú navrhnutý gumený liaty povrch. Je dokonale pružný a tlmí nárazy a dopady pri cvičení,“ povedal hovorca Detvy Milan Suja.

Na Novosadoch bude aj plocha z betónovej dlažby, umiestnia na nej lavičky v tvare polkruhu. „Medzi nimi vysadia strom, ktorý bude tvoriť dominantu tejto stretávacej zóny,“ priblížil plány hovorca s tým, že súčasťou projektu je aj prístrešok na odpadky.

Čo sa týka mobiliáru, v tomto objekte sú zahrnuté lavičky, stoly, fontánka na pitie a aj stojany na bicykle. Vysadia aj nový trávnik.

Samospráva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, výstavba sa môže začať v prípade podpory projektu.

„V rozpočte mesta na stavbu a súvisiace výdavky na projekt je vyčlenená suma 926-tisíc eur,“ doplnil Suja.