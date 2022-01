Kraj opraví zosuv cesty v Rykynčiciach za viac ako 1,7 milióna eur

Práce obmedzia dopravu, trvať môžu rok.

RYKYNČICE. Banskobystrický samosprávny kraj pripravil sanáciu zosuvu na ceste III/1556 v Rykynčiciach v Krupinskom okrese. Podľa údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stabilizovania cestného telesa, rozšírenia cesty, jej odvodnenia a stabilizácie brehu rieky Krupinica stanovená na viac ako 1 milión 760-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Na financovanie má krajská samospráva vyčlenené vlastné prostriedky.

Cesta okrem obslužnosti obcí prepája cesty prvej triedy I/66 a I/75. „Na viac ako 300-metrovom úseku je pôvodné teleso cestnej komunikácie poškodené eróznym vplyvom toku Krupinice, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti komunikácie. Pri zvýšenej hladine toku voda postupne odoberala materiál z päty násypu, až sa zosunula krajnica vozovky,“ objasnila vzniknutú situáciu hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.

Kraj predpokladá, že ak sa nebude predlžovať lehota na predloženie ponúk, ktorá uplynie 18. februára, a nebudú uplatnené revízne postupy vo verejnom obstarávaní, realizačná zmluva so zhotoviteľom by mohla byť podpísaná v druhej polovici marca. Samotné práce by sa tak mohli začať v apríli tohto roka.

„Stavebné práce sa budú realizovať pri čiastočnej uzávierke cesty, teda v polovičnom profile, pričom doprava bude riadená dopravným značením so svetelnou signalizáciou,“ dodala Štepáneková.

Doplnila, že práce majú byť v zmysle zmluvy o dielo ukončené najneskôr do 350 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.