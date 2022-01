Z ulíc mesta zmizlo vlani viac ako tisíc striekačiek

Na voľne pohodené injekčné striekačky upozorňujú aj ľudia.

ZVOLEN. Z verejných priestorov Zvolena zmizlo v uplynulom roku 1040 voľne pohodených injekčných striekačiek. Pre TASR to uviedla Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.

Ako dodala, z celkového počtu bolo 497 z bezpečnostnej nádoby a 186 injekčných striekačiek našli pracovníci pri zbere. „Ďalších 357 bolo zozbieraných na podnet od obyvateľov Zvolena,“ dodala.

Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. „Pracovníci pravidelne kontrolujú a likvidujú ihly z bezpečnostnej nádoby a každý mesiac monitorujú exponované lokality,“ podotkla s tým, že prvými krokmi boli na začiatku osadenie bezpečnostnej nádoby na striekačky na autobusovej stanici.

Pokračovaním boli prednášky o drogovej problematike. „Cieľom programu je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení,“ priblížila.

Doteraz sa im podarilo vyzbierať spolu 1459 injekčných striekačiek a bol to lepší výsledok, ako očakávali. „Program považujeme za účelný a potrebný, čo sa nám aj štatisticky potvrdilo. V meste sa tak darí znižovať dosahy drogovej scény na verejný priestor,“ zdôraznila a doplnila, že najviac striekačiek nachádzajú v centre mesta v okolí autobusovej a železničnej stanice.

„Ďalej sú to miesta, ktoré sú v blízkosti centra a sú menej viditeľné, ako sú zadné časti budov, bočné ulice či mestské hradby. Často sú to však aj mestské parky a sídliská. Na nich sú to špecifické miesta, akými sú okolia obchodov, lavičky pri ihriskách a miesta, kde je nízka frekvencia pohybu obyvateľstva,“ informovala a poznamenala, že časť pohodených striekačiek nájdu aj na otvorenom, frekventovanom verejnom priestore.

K lokalitám, kde nachádzajú striekačky často, patrí park za plavárňou, Kováčovský potok, Môťovská cesta, Tulská, Novozámocká a Pribinova ulica. „Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú,“ vysvetlila.