Mestá v strede Slovenska píšu parlamentu k obrannej dohode s USA

Uzavretie dohody podporila vláda.

SLIAČ. Primátori Sliača, Zvolena a Banskej Bystrice adresovali poslancom Národnej rady SR (NR SR) list s otázkami k obrannej dohode s USA, o ktorej budú rozhodovať po tom, ako ju podporila vláda. Na stránke mesta Sliač o tom informuje jeho primátorka Ľubica Balgová s tým, že dôvodom je množstvo otázok, na ktoré obyvatelia miest a obcí v okolí sliačskeho letiska nepoznajú odpovede.

„Nevieme, aký to bude mať dopad na mesto a jeho okolie. V súvislosti so zmluvou sa hovorí o otázke financovania modernizácie letísk, ako aj o podmienkach prítomnosti amerických vojakov v našej krajine. Lenže to je málo. Potrebujeme vedieť viac, potrebujeme vedieť detaily, ktoré sa týkajú okolia letiska a vplyvu tejto zmluvy na kvalitu či spôsob života,“ popisuje primátorka.

Poslancom NR SR preto adresovali spoločný list, lebo práve oni budú rozhodovať o dohode, a tým o budúcnosti letiska a jeho okolia.

„Tiež sme im pripomenuli nie tak dávnu históriu, ktorá nás núti, aby sme k tejto závažnej téme pristupovali zodpovedne, mysleli na budúce generácie, na dopady na región a život v ňom, vrátane environmentálnych hrozieb, a zvážili všetky potenciálne riziká, ktoré z dohody vyplynú. Veď ešte všetci máme v pamäti niekoľkoročné pôsobenie sovietskych vojsk na našom území,“ doplnila Balgová s tým, že ako primátorov ich zaujímajú záruky zachovania bezpečnosti a zdravia obyvateľov. „Musíme poznať prípadné riziká, spôsoby ich predchádzania a eliminácie,“ dodala.

„Dodnes nás o týchto veciach nik neinformoval, sami teda žiadame o stretnutie s poslancami NRSR a zástupcami ministerstva obrany,“ uvádza k tejto téme na sociálnej sieti primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a dodáva, že obyvatelia sa pýtajú aj na možné dopady obrannej spolupráce na ich život. „Bez podrobnejších informácií im však toho veľa povedať nevieme,“ uzatvára zvolenská primátorka.

Vláda na rokovaní v stredu 12. januára podporila s pripomienkami návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (USA). Zmluva vytvára právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami.

Upravuje tiež podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku a štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami Slovenska a USA.

Podobnú dohodu o obrannej spolupráci má podpísanú 23 z 30 členských krajín Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO). Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018. V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana (SNS).