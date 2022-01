Stavbu komunitného centra zabrzdili verejné obstarávania

Obec vypísala už tretiu súťaž.

SENOHRAD. V poradí tretie verejné obstarávanie na prestavbu bývalého obecného úradu na komunitné centrum vypísali v uplynulých týždňoch v Senohrade v okrese Krupina. Projekt sa má realizovať vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výška poskytnutého príspevku je približne 180.000 eur bez DPH.

„Predchádzajúce verejné obstarávania nám ministerstvo vnútra zrušilo. Po prvý raz to bolo preto, lebo do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca. Druhýkrát konštatovalo určité pochybenia vo verejnej súťaži,“ uviedla pre TASR starostka Senohradu Oľga Bartková.

Nové verejné obstarávanie už prebieha, starostka verí, že sa aj úspešne ukončí a obec vyberie zhotoviteľa stavby. „V takom prípade by sme mali začať s prácami v jarných mesiacoch,“ dodala.

V dvojpodlažnej budove majú po rekonštrukcii vzniknúť klub pre deti a mládež, kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia, miestnosť na poradenstvo a vzdelávacie aktivity, stredisko osobnej hygieny, sklad materiálu, kuchyňa a tiež dielňa na remeselné zručnosti. „Využitie by malo byť pre všetky vekové kategórie,“ doplnila Bartková. Komunitné centrum by malo vzniknúť do 24 mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby.

Senohrad má približne 800 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1135. Pôsobil tam botanik a etnograf Andrej Kmeť a tiež spisovateľ Jozef Cíger Hronský.