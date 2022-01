Koterce boli počas Silvestra prázdne

Psy sa dostali do rodín.

HRIŇOVÁ. Odchytové koterce so psami v Hriňovej boli počas silvestrovskej noci prázdne, všetkým zvieratám sa podarilo dostať do dočasnej starostlivosti. Pre TASR to v sobotu uviedla dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že zatiaľ jej po Silvestri (31.12.) nahlásili jedného strateného psa, majiteľ ho však už našiel.

„Verím, že všetky zvieratá boli doma v bezpečí, osveta trochu pomohla a ľudia si ich strážili. Aspoň u nás v meste je zatiaľ pokoj, čo, žiaľ, o situácii na Slovensku povedať nemôžem. Sociálne siete sú plné stratených psov,“ zdôraznila s tým, že na Silvestra sa podarilo nájsť svoju rodinu kocúrovi, ktorý bol v dočasnej starostlivosti.

Pripomenula tiež, že aj predchádzajúca silvestrovská noc bola v kotercoch v Hriňovej pokojná a neprijali do nich žiadne stratené zvieratá. Problém je totiž s hlukom, ktorý spôsobujú petardy a ohňostroje a zvieratá sa ich boja. Pre skrotenie zvierat počas týchto dní používajú kvapky. „Vnútorne ich upokoja, zaberá to. Inak ich, žiaľ, nemáme ako chrániť,“ zhrnula Takáč a potvrdila, že počas jej pôsobenia pri psoch úmrtie zvieraťa počas silvestrovskej noci neevidujú.

Ako dodala, jej cieľom do roka 2022 je, aby k hriňovským zvieratám do kotercov chodilo viac dobrovoľníkov.

„Bez nich fungovať nemôžeme, takže toto je pre nás momentálne a aj počas celého nového roka najdôležitejšie,“ spomenula a doplnila, že na vyriešenie situácie by do svojho kolektívu potrebovala dvoch dobrovoľníkov.

Ak by ich však bolo viac, činnosť sa nájde aj pre viacerých záujemcov. Podľa nej táto práca zahŕňa prechádzky so psami, ich kŕmenie, upratovanie kotercov, hru i trávenie času so zvieratami. „Ku psom chodieva takýto dobrovoľník dvakrát do týždňa bez nároku na honorár," poznamenala.

Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky.