Radnica chce v novom roku investovať do bezpečnosti

Mesto chce znova naštartovať kultúru na námestí.

ZVOLEN. Mesto Zvolen plánuje v tomto roku rozsiahlu modernizáciu kamerového systému. Ako pre agentúru SITA uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová, malou predzvesťou je otočná kamera, ktorá od konca minulého roka sníma celý priestor pred železničnou a autobusovou stanicou. Centrála mestskej polície tak môže vyslať hliadku ihneď, ako zachytí narušenie verejného poriadku.

„Do tohto roka prechádza podstatná časť prác na obnove športovísk pri základných školách na Jilemnického ulici a ja verím, že sa nám ich podarí úspešne dokončiť. Nezrekonštruovaný tak ostane už len posledný školský dvor – na Zlatom potoku,“ popísala primátorka s tým, že aj tu by radi pokročili.

„Ideme do ďalšej obnovy nášho Pustého hradu. Práve v tomto roku budeme rekonštruovať azda najznámejšie miesto, ktorým je jeho vstupná brána,“ doplnila k plánom primátorka a dodala, že by ju potešilo, keby situácia dovolila opäť naštartovať kultúru na námestí.

„Cítim, že Zvolenčania si prakticky po dvoch rokoch prísnych opatrení a zákazov vychádzania už bytostne potrebujú oddýchnuť. Veľmi by som im to chcela dopriať – ak to situácia v novom roku umožní,“ uzavrela Balkovičová.