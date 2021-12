Zatiaľ necítia zvýšený príjem psov po Vianociach

Situácia sa ešte môže zmeniť.

HRIŇOVÁ. Odchytové koterce so psami v Hriňovej zvýšený príjem opustených psov po Vianociach zatiaľ nepocítili. Pre TASR to uviedla dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že v súčasnosti má nahláseného jedného psa, ktorému zatiaľ nenašli majiteľa.

Ako dodala, pes je v dočasnej starostlivosti a rovnako je na tom aj kocúr, ktorého našli v uplynulých dňoch. Podľa dobrovoľníčky sa pokojná situácia v kotercoch po Vianociach môže zmeniť v januári.

„A potom aj v lete, keď sa u psov prejaví puberta a krásne vianočné šteniatka začnú vyvádzať. Až vtedy väčšinou prídu o domov,“ podotkla s tým, že príjem psov do kotercov a útulkov po sviatkoch nie je taký veľký, ako ho spoločnosť opisuje. „Ľudia už asi konečne začali chápať, že pes nie je vhodný dar,“ poznamenala.

Pripomenula tiež, že momentálne je väčší problém s hlukom, ktorý spôsobujú petardy a ohňostroje, ktoré zvieratá rušia a boja sa ich. „Hlásia nám veľa psov, ktorí sa stratili, alebo ich niekto našiel. Našťastie vo väčšine prípadov majú čip, vďaka ktorému dokážeme rýchlo nájsť majiteľa,“ spomenula a doplnila, že pre skrotenie zvierat počas týchto dní používajú kvapky.

„Vnútorne ich upokoja, zaberá to. Inak ich, žiaľ, nemáme ako chrániť. Ak nevybavíme dočasnú starostlivosť v rodine, čo je s veľkými psami problém, tak to musia pretrpieť,“ zdôraznila s tým, že počas jej pôsobenia pri psoch úmrtie zvieraťa počas silvestrovskej noci neevidujú. „Naše koterce sú mimo mesta, takže hluk nie je až tak počuť. Samozrejme, ozvena je, hory to však tlmia,“ zhrnula.

Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky.

