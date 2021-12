Tržby zvolenského Continentalu za rok klesli

Koncern so zvolenským závodom naďalej počíta.

ZVOLEN. Rok 2021 bol pre zvolenskú spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia (CASS) z hľadiska tržieb horší ako minulý rok. Pre agentúru SITA to uviedla personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická. Zo začiatku roka firma bojovala s pandémiou a neskôr s dopadom polovodičovej krízy a krízy vo všeobecnosti v dodávateľskom reťazci.

Spoločnosť si v tejto náročnej situácii cení vysokú disciplinovanosť svojich zamestnancov, z ktorých prevažná väčšina sa v rámci opatrení súvisiacich s covidom správa zodpovedne.

„Ku koncu roka sa zdá, že dodávateľský reťazec už prejavuje znaky nejakej stabilizácie. Napriek tomu je to veľmi náročné a celý rok ideme v tom, že z rôznych príčin nevieme absolútne predpokladať, čo sa bude v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch diať,“ dodala k situácii v podniku personalistka.

Začiatkom budúceho roka očakáva mierne zlepšenie, „lebo trh už prejavuje známky drobnej stabilizácie a začína byť trochu predpovedateľný“.

V spoločnosti pracuje aktuálne 1000 zamestnancov, ich počet pritom oproti koncu roka 2020 klesol. Firma nových zamestnancov v súčasnosti nenaberá, pokiaľ nejde o strategické pozície so strategickým dopadom. Mierny nábor podľa Kavickej pravdepodobne bude na začiatku roka, ale v tomto smere panuje v podniku vzhľadom na situáciu opatrnosť.

Epidemická situácia sa prejavila na prevádzke aj na zvýšených nákladoch. Vedenie v tejto súvislosti oceňuje vysokú disciplinovanosť zamestnancov. „Mali sme aj my výpadky, ale nestalo sa nám, že by sme museli meniť výrobné plány pre covid. Ak sme tieto plány menili, tak to bolo kvôli našim zákazníkom,“ objasnila personálna riaditeľka.

„Opatrenia nás stoja veľa peňazí, nabehli sme koncom roka aj na pravidelné testovanie. Podporujeme zamestnancov v tom, aby sa dali zaočkovať. Snažíme sa spolupracovať v tomto aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý je nám veľmi nápomocný,“ doplnila Kavická.

Razia podľa nej presvedčenie, aby sa dali zamestnanci očkovať, ale dôležité je pre firmu hlavne to, aby do práce nechodili chorí a aby dodržiavali všetky opatrenia.

CASS vo Zvolene je firma, s ktorou koncern Continental ráta do budúcna. „Napriek tomu, že vo všeobecnosti vo svete panuje ten trend, že podniky sa zoštíhľujú, tak vo Zvolene s nami rátajú. Naďalej sme modelovým závodom pre priemysel 4.0, čo znamená, že u nás sa vyvíjajú nové aplikácie, ktoré testujeme a sú následne implementované,“ podotkla personalistka zvolenského závodu, ktorý sa zameriava na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal s výrobou vo februári 2006.