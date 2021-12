V Detve nepanuje po jeseni veľké nadšenie

Futbalistom patrí v IV. lige skupiny juh 11. priečka.

MFK sa nachádza na jedenástom mieste so ziskom trinástich bodov, vyhral iba tri zápasy. Napriek solídnemu úvodu to s výsledkami išlo dole vodou. Kouč celku spod Poľany bude musieť so svojimi zverencami zapracovať na viacerých veciach.

Futbalový tréner Michal Pančík. (zdroj: archív MP)

Okrem systémových či kondičných je to trápenie z pohľadu uspokojenia. Keď sa zadarí, hráči si myslia, že to pôjde samo. Ale nepôjde, ako hovorí tréner Michal Pančík.

Ako hodnotíte jesennú časť?

Ja s jesennou časťou spokojný nie som a ani nikto v klube. Mali sme solídny začiatok, ale čakal som od toho viac, ako ukázala realita, ktorá je niekde úplne inde.

Už som to spomínal v jednom rozhovore, že v príprave máme čo robiť. Len dúfam, že nám dovolia začať trénovať čo najskôr, aby sme mohli pracovať, pretože nebude tam veľa času a máme veľa roboty.

Vraveli ste, že začiatok sezóny bol solídny. Vďaka čomu?