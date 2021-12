Súťaž plánujú vyhlásiť začiatkom roka.

SLIAČ. Kúpele Sliač zostanú v rukách štátu, čaká ich revitalizácia. V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. Jeho rezort pritom ešte v lete predložil do pripomienkového konania materiál, v ktorom konštatuje, že ak zariadenie nebude rekonštruovať štát, hrozí jeho zatvorenie a zánik 119 pracovných miest.

„Mali sme na koaličnej rade plán to vo veľkom štýle zrekonštruovať, nakoniec sme zistili, že to nie je také jednoduché, zobrať iba tak z eurofondov a rekonštruovať zo štátnej kasy, na to peniaze nie sú. Rozhodli sme sa ísť inou cestou, bude to také postupné, potrebujeme ale najprv architektonickú štúdiu," uviedol Sulík. Súťaž plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka. Následne bude lokálny manažment rozhodovať, ako získané peniaze čo najlepšie investujú.

Ako doplnila Andrea Devánová, manažérka marketingu spoločnosti MH Manažment, pod ktorú kúpele patria, v roku 2021 sa v zariadení uskutočnili drobné investície smerujúce k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, napríklad nákup nových matracov pre klientov, prístroja pre oxygenoterapiu pre liečbu postcovidových stavov a inej zdravotechniky. „Čo sa týka rekonštrukcie, v súčasnosti sa realizujú prípravné práce na architektonickú súťaž," doplnila.

Kúpele Sliač sú zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, ženských ochorení a na liečbu pacientov po prekonaní onkologických ochorení. Ročne ich navštevuje viac ako 5900 kúpeľných hostí.

Ide o jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač, a. s. Jej akcionármi sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.