Do lyžiarskych stredísk posielajú vlastné autobusy

Vlani mali skibusy pauzu.

ZVOLEN. Vlani pre pandémiu koronavírusu a zatvoreným lyžiarskym strediskám nejazdili. V tejto sezóne prvý autobus vyrazil na cestu v sobotu 18. decembra. Premáva medzi mestom Kremnica a obľúbenou lokalitou Skalka.

Od 25. decembra bude premávať skibus na Horehroní, ktorý odľahčí dopravu v Bystrianskej doline pod Chopkom. Na cesty tradične vyrazí aj skibus prepájajúci región Novohrad s lyžiarskymi strediskami na Podpoľaní.

Od januára dopravia skibusy fanúšikov zimných športov aj do lokalít Šachtička a Donovaly neďaleko Banskej Bystrice.

„Odľahčujú dopravu tam, kde je preexponovaná. Zavezú do obľúbených stredísk zimných športov bez potreby ísť vlastným autom,“ povedal predseda Banskobystrického kraja Ján Lunter. „Skibusy podporujeme už štvrtý rok. Keďže minulý rok nepremávali, financie vyčlenené na skibusy sme presmerovali na podporu pre tých, ktorí upravujú bežkárske trate,“ doplnil.

Banskobystrický kraj podporil skibusy v priemere sumou 25-tisíc eur na sezónu, financuje 40 až 50 percent nákladov na ne. Druhú polovicu pokrývajú oblastné organizácie cestovného ruchu zo štátnej dotácie, z cestovného alebo z príspevkov samospráv a členov oblastných organizácií cestovného ruchu, medzi ktorými sú príslušné mestá či lyžiarske komplexy.

Na Horehroní budú pre majiteľov Horehronie Card aj počas tejto zimy premávať skibusy zadarmo. Všetkých lyžiarov, bežkárov, skialpinistov alebo turistov odvezú z Brezna a ubytovacích zariadení v Bystrianskej doline na profesionálne upravené lyžiarske svahy i bežkárske trate. Na trase Brezno - Pohanské - Mýto pod Ďumbierom - Tále - Krupová a späť budú jazdiť podľa platného grafikonu dva skibusy.

V Mýte pod Ďumbierom je možnosť prestúpiť na autobusový prípoj na Čertovicu. Banskobystrický kraj doplnil pravidelnú linku z Brezna na Čertovicu o víkendové spoje tak, aby sa lyžiari a bežkári dostali do tejto destinácie aj bez áut.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko vypraví s partnermi na cesty tri skibusy. Na Šachtičky a Donovaly budú premávať 2-krát do dňa zo železničnej stanice v Banskej Bystrici od 1. januára do 13. marca počas víkendov a sviatkov a denne počas jarných prázdnin v Banskobystrickom kraji. Vzhľadom na možnosť večerného lyžovania má skibus so smerom na Donovaly naplánovanú aj poobednú jazdu.

Minibus z Kremnice jazdí 6-krát denne z parkoviska Jeleň na Skalku do 19. apríla počas víkendov a sviatkov. Jazdu kremnickým skibusom môžu lyžiari či bežkári využiť každý deň aj počas vianočných, polročných a jarných prázdnin Banskobystrického a Bratislavského kraja a tiež počas veľkonočných prázdnin.

Skibus Novohrad - Podpoľanie vyrazí na cesty za zimným dobrodružstvom z Fiľakova naprieč celým Novohradom do štyroch lyžiarskych stredísk v Biosférickej rezervácii Poľana. Ide o lyžiarske strediská Košútka, Kočanda, Zerrenpach – Látky a Kokava-Línia.

Pre priaznivcov bežeckého lyžovania je v ponuke aj špičkovo upravený bežecký areál Látky – Mláky. Skibus Novohrad - Podpoľanie bude premávať každú sobotu od 25. decembra do 26. februára.

„V zime podporujeme skibusy, v lete cyklobusy. Chceme, aby ľudia nemuseli chodiť vlastnými autami, aby návštevníci našich regiónov nemuseli bojovať s nedostatkom parkovania, či riešiť nepríjemné dopravné situácie,“ poznamenala Daniela Chrančoková z Krajskej organizácie cestovného ruchu.

„Samozrejme, nemôžeme vyriešiť takto každú lokalitu v kraji, ale návštevnícky najfrekventovanejšie sa nám darí obslúžiť,“ doplnila.