Martin Matuška ukázal na novú sezónu novú zbraň

Chce zaútočiť na najvyššie priečky.

ZVOLEN. Zvolenčan Martin Matuška má za sebou doteraz najúspešnejšiu sezónu vo svojej pretekárskej kariére. V absolútnom hodnotení naprieč triedami vyjazdil v Majstrovstvách Slovenska pretekov automobilov do vrchu výborné siedme miesto a v Triede D/E2 skončil druhý.

„Som veľmi šťastný, že som sa v sezóne 2021 dokázal pravidelne umiestňovať v TOP 10. Vyťažil som z monopostu Intech FŠ maximum a potvrdil, že je čas urobiť ďalší krok,“ konštatuje 37-ročný pretekár tímu Matuška Motoršport.

„S Intechom som jazdil tri sezóny. Veľa som sa na tomto monoposte naučil a pochopil som, že som sa prakticky dostal na jeho výkonnostný strop. Bolo dôležite prijať zásadné rozhodnutie o budúcnosti,“ vysvetľuje Zvolenčan.

„Nečakane k tomu pomohla aj situácia z pretekov Majstrovstiev Európy v Dobšinej, kde ma technickí komisári nepustili na štart európskeho šampionátu. Dôvodom boli nevyhovujúce bezpečnostné pásy a chýbajúca opierka hlavy. Ukázalo sa, že Intech už nebol schopný úprav, ktoré si vyžadujú bezpečnostné štandardy technických predpisov pre podujatia medzinárodnej úrovne a preto ostávali iba dve možnosti. Buď naďalej jazdiť len domáce podujatia, alebo vozidlo zrenovovať pre šampionát historických vozidiel. V slabej chvíli som si vtedy zavtipkoval, že do „historikov“ ma to neťahá a asi budem musieť kúpiť iný monopost. Netušil som, ako blízko som bol pravde.“

Intech vymenil za Tomis

Osud, či tamtamy? Každopádne asi tak za dva týždne po Dobšinej Martinovi zazvonil telefón. Na druhom konci sa ozval Jozef Hlavinka s provokujúcou otázkou, či by nemal záujem kúpiť jeho monopost Tomis 99/04.

„O Hlavinkovi som vedel. Registroval som ho aj v Dobšinej. Jeho ponuka ma však trochu zaskočila,“ opisuje ďalší priebeh udalostí Matuška. „Záujem by som aj mal, vravím mu, ale má to dva háčiky, ktoré riešim počas mojej pretekárskej kariéry. Za prvé peniaze, a za druhé je otázne, či svojich 190 centimetrov a 103 kilogramov vmestím do kokpitu Tomisu. Spolu sme sa tomu zasmiali, no ja som rozhodne nad tým začal uvažovať vážne.“

Zvolenčan si vybral čas na rozmyslenie a prešiel si všetky dostupné informácie o núkajúcej sa voľbe. Tomis 99/04 sa javil ako oveľa konkurencieschopnejšie súťažné náradie a potvrdzovali to aj jeho doterajšie výsledky.

Vraví sa, že za všetkým hľadaj ženu. Aj v tomto prípade Martinovi pri rozhodovaní pomohla jeho priateľka. „Povedala mi, sadnime do auta a poďme sa na to pozrieť. Zistíš, či sa do toho kokpitu vôbec vmestíš pri tvojich parametroch. Ak nie, tak ani nemá zmysel ďalej uvažovať o finančnom krytí. A mala pravdu,“ usmieva sa Matuška, ktorý si priamo u Hanákov v Litovli pri Olomouci monopost vyskúšal. „Dopadlo to dobre. V kokpite mám dosť miesta, a tak sme sa dohodli.“

Na prvú jazdu si musel počkať

Monopost Tomis 99/04 je pôvodné vozidlo z dielne Tomáša Chabra Chabr Motorsport. Boli vyrobené štyri evolúcie tohto modelu a 04-ka je poslednou vývojovou evolúciou. Váži 420 kg a je poháňaný motorom Kawasaki s objemom 1400 cc, pri výkone 200 koní (147 kW).

„Prevziať som si ho mal po pretekoch na Jankovom Vŕšku, kde sa s ním chcel Jozef rozlúčiť posledným štartom. Pre mňa to bol zároveň posledný štart s Intechom, ktorý uzatváral oblúk troch úspešných rokov. Lenže človek mieni a osud mení. Jozef dva týždne pred Jankovým Vŕškom zadrel motor na českom majstráku a všetko sa muselo posunúť,“ pokračuje Martin Matuška.

Prvýkrát sa tak Zvolenčan zviezol na novom monoposte až začiatkom novembra. „Čakal som, kým sa Jozefovi podarí zabezpečiť druhý motor a pripraviť formulu na odovzdanie. Na letisku Dobrá Niva sme potom absolvovali test funkčnosti a keďže všetko fungovalo ako má, nič nebránilo tomu, aby formula už ostala vo Zvolene,“ teší sa novej zbrani pre sezónu 2022 pretekár tímu Matuška Motoršport.

„Prvé pocity sú výborné. Tomis má približne o osemdesiat koní väčší výkon oproti Intechu a cítim, že bude konkurencieschopný. Od toho sa odvíjajú aj moje ambície do nadchádzajúcej sezóny. Viem však, že ani konkurencia nespí a až sezóna ukáže s čím nastúpia. Ja sa však rozhodne pokúsim dosiahnuť minimálne rovnako kvalitné výsledky ako v sezóne 2021, respektíve verím, že sa ešte dokážem posunúť vyššie a zaútočiť aj na tie najvyššie priečky. Za doterajšiu podporu sa chcem poďakovať rodine, partnerom tímu a všetkým fanúšikom. Bez vás by to nebolo možné. Teším sa na nové výzvy v sezóne 2022 a verím, že vás všetkých poteším peknými výsledkami.“

