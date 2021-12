Prvú čističku odpadových vôd a kanalizáciu začnú stavať na budúci rok

Situácia už je neúnosná.

SEBECHLEBY. V Sebechleboch začnú začiatkom budúceho roku s prvou etapou výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Približne 1200 obyvateľov obce doteraz splaškovú vodu odvádzalo len do vlastných žúmp.

„Takáto situácia už bola neúnosná. Ľudia mali čoraz väčšie problémy najmä s následným vývozom tohto odpadu,“ uviedol pre TASR starosta Martin Schvarc.

Obci schválili na tento projekt peniaze z eurofondov už pred štyrmi rokmi, celý schvaľovací proces však trval doteraz. Podľa starostu sa však s konečnou schválenou výškou príspevku nepodarí vyfinancovať celú stavbu.

„V prvej etape, ktorá vyjde na takmer tri milióny eur, postavíme len ČOV a asi polovicu kanalizácie, pričom takmer pol milióna eur zaplatíme z vlastných peňazí a dofinancujeme úverom,“ pripomenul.

Stavba, ktorá má výrazne zlepšiť život obyvateľom Sebechlieb, by mala byť hotová do konca budúceho roku. Druhá etapa, ktorá by mala celý projekt ukončiť, sa však po stále zdĺhavých schvaľovacích procesoch môže natiahnuť aj na niekoľko ďalších rokov.