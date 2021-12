ZMOS schvaľuje rozširovanie regulovaného parkovania v postupnosti

Samosprávam prospeje porovnávanie.

ZVOLEN. Je správne, ak samospráva rozširuje regulované parkovanie na svojom území postupne, po jednotlivých častiach. Tým dokáže odstrániť prípadné nedostatky, ktoré by naraz na celom území mesta mohli spôsobiť vážne problémy. Pre TASR to uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Reagoval tak na zámer mesta Zvolen, ktoré plánuje regulované parkovanie rozšíriť do ďalších ulíc v centre a aj na sídliskách.

Článok pokračuje pod video reklamou

To v súčasnosti funguje zatiaľ v centre Zvolena. Ak by sa podľa Kaliňáka zavádzali pravidlá naraz, problémy by mohli byť finančné a aj z hľadiska samotnej dopravy. "Najlepšie pre samosprávy je, ak sa budú navzájom porovnávať, pretože niektoré postupne zaviedli parkovaciu politiku. Ďalšie nastavujú jej parametre a koncepčnými dokumentmi získavajú prvotné dáta z hľadiska mobility, vyťaženosti a podobne,“ povedal.

Pripomenul tiež, že práve vzájomným porovnávaním si môžu mestá vymieňať skúsenosti, predchádzať problémom a čo najlepšie nastaviť celý mechanizmus parkovacej politiky. Ako ďalej poznamenal, v súčasnosti vidíme, ako rôzne sa mestá pri zavádzaní parkovacej politiky rozhodujú.

"Niektoré vyberajú peniaze za parkovanie svojou spoločnosťou, ďalšie cez súkromnú firmu. S odstupom času a porovnaním ekonomických ukazovateľov, nákladov a očakávaných príjmov však dokážeme objektívne posúdiť, ktorá z možností je pre dané mesto najvýhodnejšia," zhodnotil Kaliňák.

Zámer rozšíriť regulované parkovanie vo Zvolene do ďalších ulíc potvrdila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Ako dodala, mesto pristúpilo k dopravným projektom.

"A to hneď pre dve mestské časti, sídlisko Západ a širšie centrum mesta. K slovu sa dostanú projektanti, aby spracovali konkrétne návrhy," podotkla s tým, že slúžiť bude ako základ pre zavedenie regulácie, ktorá by mala začať platiť v roku 2023. Podľa nej mnohých v súčasnosti zaujímajú podmienky fungovania regulovaného parkovania, napríklad aj výška poplatkov za rezidenčné karty.

"Poplatky budú predmetom ďalších rokovaní. Rovnako sa budeme rozprávať o technických riešeniach v oblasti kontrol," zhrnula a doplnila, že tie v súčasnosti robia mestskí policajti.

Mesto Zvolen od júla spravuje platené parkovanie v centre vo svojej réžii. Na konci júna tohto roka vypršala desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkovala parkovací systém.